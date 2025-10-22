Meksikos saugumo šaltiniai: Kuba sulaikė JAV ieškomą kinų narkotikų baroną

Šaltiniai pridūrė, kad fentanilio kontrabandininkas, žinomas slapyvardžiu „Brolis Wangas“ ir, kaip įtariama, susijęs su Meksikos Sinaloa ir „Jalisco Nueva Generacion“narkotikų karteliais, liks Kuboje, kol bus priimtas sprendimas dėl galimos jo ekstradicijos.
Zhi Dong Zhangas anksčiau šiais metais pabėgo iš namų arešto Meksikoje, laukdamas ekstradicijos į Jungtines Valstijas, kur išduotas jo arešto orderis dėl kaltinimų pinigų plovimu.
Zhi Dong Zhangas laikomas „pagrindiniu tarptautiniu pinigų plovimo operatoriumi“, atsakingu už „ryšių su kitais karteliais, skirtais fentanilio pervežimui iš Kinijos į Centrinę Ameriką, Pietų Ameriką, Europą ir Jungtines Valstijas, užmezgimą“, pernai sakė Meksiko saugumo sekretorius Omaras Garcia Harfuchas.
Vašingtonas, vadovaujamas prezidento Donaldo Trumpo, daro spaudimą Meksikai ir Kinijai pažaboti prekybą narkotikais, ypač fentanilio – galingo skausmą malšinančio vaisto, sukėlusio perdozavimo epidemiją Jungtinėse Valstijose.
Fentanilis yra sintetinis opioidas, 50 kartų stipresnis už heroiną, bet daug lengviau bei pigiau pagaminamas.
Jungtinėse Valstijose jis iš esmės pakeitė heroiną ir receptinius opioidus, tokius kaip oksikodonas. Teigiama, kad fentanilis JAV tapo pagrindine narkotikų perdozavimo priežastimi.
Nors daugiausiai Jungtinėse Valstijose parduodamo fentanilio patenka iš Meksikos, Vašingtonas vis daugiau dėmesio skiria Kinijoje įsikūrusiems psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ingredientų tiekėjams.
Komunistinė Kuba oficialiai nekomentavo šio arešto.
