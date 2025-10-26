Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Vilniaus gatvėmis žygiavo meksikietiškas mirusiųjų dienos paradas: to, ką pamatė praeiviai, nesitikėjo

2025-10-26 14:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-26 14:30

Spalio 25-ąją Vilniaus centre aidėjo muzika, žibėjo kaukės ir degė žvakės – sostinėje vyko Meksikos mirusiųjų dienos paradas, kuris net ir lietingą penktadienio vakarą sutraukė minias žiūrovų.

Día de Muertos eisena (nuotr. Paulius Peleckis/BNS)
30

Spalio 25-ąją Vilniaus centre aidėjo muzika, žibėjo kaukės ir degė žvakės – sostinėje vyko Meksikos mirusiųjų dienos paradas, kuris net ir lietingą penktadienio vakarą sutraukė minias žiūrovų.

Šventiškai pasipuošę dalyviai žingsniavo miesto gatvėmis, dalijosi gėlėmis ir šypsenomis, primindami, kad mirtis – ne pabaiga, o gyvenimo dalis.

Día de Muertos eisena Vilniuje(nuotr. Paulius Peleckis/BNS)
FOTOGALERIJA. Día de Muertos eisena Vilniuje(nuotr. Paulius Peleckis/BNS)

Meksikos mirusiųjų diena – spalvingas prisiminimų laikas

Kaip rašo „The Guardian“, Día de los Muertos, arba Meksikos mirusiųjų diena, – viena iš labiausiai atpažįstamų ir simboliškų Meksikos tradicijų. Ji minima lapkričio 1–2 dienomis, kai šeimos pagerbia mirusius artimuosius ir tiki, kad jų dvasios trumpam sugrįžta aplankyti gyvųjų.

Šventės metu statomi spalvingi altoriai su gėlėmis, žvakėmis, nuotraukomis ir mirusiųjų pamėgtais valgiais, o miestų gatves užplūsta muzikos, kaukių ir kostiumų paradų dalyviai. Kaip aiškina Meksikos kultūros ekspertai, ši diena nėra liūdna – tai džiaugsmingas gyvenimo šventimas ir artimųjų atminimo išraiška, jungianti šeimas per kartas.

Šventės dvasia užliejo ir Vilnių

Vilnius šią tradiciją mini jau kelintus metus iš eilės. Vakar vykęs paradas prasidėjo Katedros aikštėje, o nuo 16 val. spalvinga kolona patraukė Trakų gatvės link, kur renginys tęsėsi Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme.

Čia vyko muzikos, šokio ir dailės pasirodymai, kūrybinės dirbtuvės vaikams ir suaugusiesiems, veidų dažymas tradiciniais „La Catrina“ motyvais, o vakaro pabaigoje – simbolinių žvakių uždegimas.

