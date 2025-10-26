Vilniaus gatvėmis žygiavo meksikietiškas mirusiųjų dienos paradas: to, ką pamatė praeiviai, nesitikėjo

Šventiškai pasipuošę dalyviai žingsniavo miesto gatvėmis, dalijosi gėlėmis ir šypsenomis, primindami, kad mirtis – ne pabaiga, o gyvenimo dalis.
(30 nuotr.)
Día de Muertos eisena Vilniuje
(nuotr. Paulius Peleckis/BNS)
Meksikos mirusiųjų diena – spalvingas prisiminimų laikas
Kaip rašo „The Guardian“, Día de los Muertos, arba Meksikos mirusiųjų diena, – viena iš labiausiai atpažįstamų ir simboliškų Meksikos tradicijų. Ji minima lapkričio 1–2 dienomis, kai šeimos pagerbia mirusius artimuosius ir tiki, kad jų dvasios trumpam sugrįžta aplankyti gyvųjų.
Šventės metu statomi spalvingi altoriai su gėlėmis, žvakėmis, nuotraukomis ir mirusiųjų pamėgtais valgiais, o miestų gatves užplūsta muzikos, kaukių ir kostiumų paradų dalyviai. Kaip aiškina Meksikos kultūros ekspertai, ši diena nėra liūdna – tai džiaugsmingas gyvenimo šventimas ir artimųjų atminimo išraiška, jungianti šeimas per kartas.
Šventės dvasia užliejo ir Vilnių
Vilnius šią tradiciją mini jau kelintus metus iš eilės. Vakar vykęs paradas prasidėjo Katedros aikštėje, o nuo 16 val. spalvinga kolona patraukė Trakų gatvės link, kur renginys tęsėsi Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme.
Čia vyko muzikos, šokio ir dailės pasirodymai, kūrybinės dirbtuvės vaikams ir suaugusiesiems, veidų dažymas tradiciniais „La Catrina“ motyvais, o vakaro pabaigoje – simbolinių žvakių uždegimas.
