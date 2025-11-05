 
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Vyras grabinėjo ir mėgino pabučiuoti prezidentę: pareigūnai veikė skubiai

2025-11-05 16:30 / šaltinis: ELTA
2025-11-05 16:30

Meksikoje sulaikytas vyras, įtariamas grabinėjęs ir mėginęs pabučiuoti prezidentę Claudią Sheinbaum, kai ši šalies sostinėje susitiko su savo rėmėjais.

0

Incidentas įvyko antradienį, kai C. Sheinbaum ėjo į netoli prezidentūros vykusį renginį, kaip matyti iš socialiniuose tinkluose paskelbtų vaizdo įrašų pakeliui spausdama susirinkusiesiems rankas ir su jais fotografuodamasi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo metu prie C. Sheinbaum prisiartino vyriškis, kurias viena ranka apkabino ją per pečius, o kita ranka palietė jos klubą ir krūtinę, tuo pačiu bandydamas pabučiuoti ją į kaklą.

Prezidento apsaugos darbuotojas patraukė vyrą į šalį – rodėsi, kad šis buvo apsvaigęs nuo narkotikų ar alkoholio.

Nepaisant tokio elgesio, C. Sheinbaum su vyru elgėsi mandagiai, sutiko su juo nusifotografuoti, o tada patapšnojo jam per nugarą.

Paskiau saugumo institucijos pranešė, kad vyriškis buvo suimtas.

Šį incidentą pakomentavo C. Sheinbaum įkurtos Meksikos moterų reikalų ministerijos vadovė.

„Mes smerkiame aktą, kurį šiandien patyrė mūsų prezidentė“, – platformoje „X“ rašė ministrė Citlali Hernandez, savo įraše taip pat kritikuodama, jos žodžiais tariant, „mačo“ nuostatas, kuriomis vadovaujantis tampa normalu nekviestiems brautis į moterų asmeninę erdvę ir liesti jų kūną.

Šie įvykiai išryškina Meksikoje slypinčią problemą. Jungtinių Tautų moterų organizacijos duomenimis, seksualinį priekabiavimą bent kartą gyvenime patiria apie 70 procentų 15 metų ir vyresnio amžiaus meksikiečių moterų.

