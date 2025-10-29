Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Iranas siūlo įvesti regioninę valiutą prekybai skatinti

2025-10-29 23:35 / šaltinis: BNS
2025-10-29 23:35

Iraniečių prezidentas Masoudas Pezeshkianas antradienį pasiūlė Iranui ir jo regioniniams prekybos partneriams įvesti bendrą valiutą, siekiant paskatinti prekybą, nepaisant paralyžiuojančių Vakarų šalių sankcijų.

Masoudas Pezeshkianas BNS Foto

Iraniečių prezidentas Masoudas Pezeshkianas antradienį pasiūlė Iranui ir jo regioniniams prekybos partneriams įvesti bendrą valiutą, siekiant paskatinti prekybą, nepaisant paralyžiuojančių Vakarų šalių sankcijų.

REKLAMA
0

Daugelį metų Iranui taikomos tarptautinės sankcijos, daugiausiai įvestos Jungtinių Valstijų dėl Teherano branduolinės programos, smarkiai susilpnino Irano ekonomiką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujausias sankcijas Jungtinės Tautos (JT) vėl įvedė rugsėjį, po ilgus mėnesius įstrigusių Irano branduolinių derybų. 

REKLAMA
REKLAMA

Kalbėdamas Teherane vykusio Ekonominio bendradarbiavimo organizacijos (EBO) viršūnių susitikimo kuluaruose, M. Pezeshkianas teigė, kad religiniai ir kultūriniai ryšiai regione galėtų sudaryti sąlygas glaudesniam bendravimui ir bendradarbiavimui.

REKLAMA

„Regione galėtų būti įvesta net bendra valiuta, siekiant skatinti ekonominę plėtrą“, – sakė jis susitikime su Tadžikistano vidaus reikalų ministru Ramazanu Rahimzada, rašoma prezidentūros interneto svetainėje.

EBO, kurios tikslas stiprinti regioninę prekybą, 1985 metais įkūrė Iranas, Pakistanas ir Turkija. Organizaciją vienija 10 narių, įskaitant penkias Vidurinės Azijos šalis.

REKLAMA
REKLAMA

Irano, kuris yra įsikūręs pačiame Artimųjų Rytų centre ir, Pasaulio banko duomenimis, turi daugiau nei 91 mln. gyventojų, geografinė padėtis yra laikoma tiltu tarp Azijos ir Europos.

Teheranas ieško ekonominių galimybių, nepaisant sankcijų dėl jo branduolinės programos.

Vakarų šalys, vadovaujamos JAV ir remiamos Izraelio, kaltina Iraną siekiu sukurti branduolinį ginklą, nors Teheranas tai neigia. 

M. Pezeshkianas tvirtino, kad ekonomiškai ir kultūriškai susivienijus šalys galės įveikti išorinių jėgų keliamas kliūtis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų