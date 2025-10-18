Iranas sako, kad jo nebeįpareigoja suvaržymai branduolinei programai

Nuo šiol „visos (susitarimo) sąlygos, įskaitant suvaržymus Irano branduolinei programai, ir susiję mechanizmai laikomi pasibaigusiais“, sakoma Irano užsienio reikalų ministerijos pareiškime.
2015 metais Bendrąjį išsamių veiksmų planą (JCPOA), kuriuo siekta neleisti Teheranui įgyti branduolinio ginklo, sudarė Iranas, Kinija, Didžioji Britanija, Prancūzija, Vokietija, Rusija ir JAV. Pagal susitarimą buvo panaikintos tarptautinės sankcijos Iranui, o šis turėjo apriboti savo branduolinę programą.
Susitarimo galiojimas oficialiai baigėsi šeštadienį, nors pradėjo byrėti jau prieš kelerius metus, o iš esmės galutinai žlugo praėjusį mėnesį sugrąžinus Jungtinių Tautų (JT) sankcijas Teheranui.
Vis dėlto ekspertai sako, kad tai sukūrė galimybę naujiems dalykams, o Iranas šeštadienį pakartojo, kad yra įsipareigojęs diplomatijai.
„Iranas tvirtai deklaruoja savo įsipareigojimą diplomatijai“, – teigė Užsienio reikalų ministerija.
