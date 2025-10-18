Kalendorius
Spalio 18 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Iranas sako, kad jo nebeįpareigoja suvaržymai branduolinei programai

2025-10-18 11:09 / šaltinis: BNS
2025-10-18 11:09

Iranas šeštadienį pareiškė, kad jo nebeįpareigoja suvaržymai branduolinei programai, nes baigė galioti 10-čiai metų pasirašytas svarbus Teherano ir pasaulio galių susitarimas.

Branduolinė įtampa neslūgsta: Iranas ketina tęsti savo branduolinę programą (nuotr. SCANPIX)

Iranas šeštadienį pareiškė, kad jo nebeįpareigoja suvaržymai branduolinei programai, nes baigė galioti 10-čiai metų pasirašytas svarbus Teherano ir pasaulio galių susitarimas.

REKLAMA
0

Nuo šiol „visos (susitarimo) sąlygos, įskaitant suvaržymus Irano branduolinei programai, ir susiję mechanizmai laikomi pasibaigusiais“, sakoma Irano užsienio reikalų ministerijos pareiškime. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

2015 metais Bendrąjį išsamių veiksmų planą (JCPOA), kuriuo siekta neleisti Teheranui įgyti branduolinio ginklo, sudarė Iranas, Kinija, Didžioji Britanija, Prancūzija, Vokietija, Rusija ir JAV. Pagal susitarimą buvo panaikintos tarptautinės sankcijos Iranui, o šis turėjo apriboti savo branduolinę programą.

REKLAMA
REKLAMA

Susitarimo galiojimas oficialiai baigėsi šeštadienį, nors pradėjo byrėti jau prieš kelerius metus, o iš esmės galutinai žlugo praėjusį mėnesį sugrąžinus Jungtinių Tautų (JT) sankcijas Teheranui.

Vis dėlto ekspertai sako, kad tai sukūrė galimybę naujiems dalykams, o Iranas šeštadienį pakartojo, kad yra įsipareigojęs diplomatijai.

„Iranas tvirtai deklaruoja savo įsipareigojimą diplomatijai“, – teigė Užsienio reikalų ministerija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų