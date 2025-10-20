Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Irano lyderis Trumpui: svajok toliau

2025-10-20 14:37 / šaltinis: BNS, ELTA
2025-10-20 14:37

Reaguodamas į JAV prezidento Donaldo Trumpo teiginius apie Irano branduolinių objektų sunaikinimą, ajatola Ali Khamenei jam pirmadienį pasiūlė „svajoti toliau“.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Reaguodamas į JAV prezidento Donaldo Trumpo teiginius apie Irano branduolinių objektų sunaikinimą, ajatola Ali Khamenei jam pirmadienį pasiūlė „svajoti toliau“.

0

 

Irano aukščiausiasis lyderis šiais žodžiais atmetė JAV prezidento Donaldo Trumpo teiginius, esą birželio mėnesį įvykdyti JAV smūgiai sunaikino Islamo respublikos branduolines bazes.

Savo oficialioje interneto svetainėje paskelbtame pareiškime A. Khamenei paragino D. Trumpą „svajoti toliau“ ir ginčijo JAV prezidento teisę nurodinėti, „ką šalis turėtų ar neturėtų turėti, turėdama branduolinę pramonę“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Amerikos pusė tvirtai pareiškė, kad Iranas neturi sodrinti (urano)“, – anksčiau per televiziją transliuotame kreipimesi sakė A. Khamenei. 

„Mes nepasidavėme ir nepasiduosime (...) spaudimui šiuo ar bet kuriuo kitu klausimu“, – pabrėžė jis.   

