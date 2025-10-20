Irano lyderis Trumpui: svajok toliau

Irano aukščiausiasis lyderis šiais žodžiais atmetė JAV prezidento Donaldo Trumpo teiginius, esą birželio mėnesį įvykdyti JAV smūgiai sunaikino Islamo respublikos branduolines bazes.
Savo oficialioje interneto svetainėje paskelbtame pareiškime A. Khamenei paragino D. Trumpą „svajoti toliau“ ir ginčijo JAV prezidento teisę nurodinėti, „ką šalis turėtų ar neturėtų turėti, turėdama branduolinę pramonę“.
„Amerikos pusė tvirtai pareiškė, kad Iranas neturi sodrinti (urano)“, – anksčiau per televiziją transliuotame kreipimesi sakė A. Khamenei.
„Mes nepasidavėme ir nepasiduosime (...) spaudimui šiuo ar bet kuriuo kitu klausimu“, – pabrėžė jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!