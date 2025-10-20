Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Žiniasklaida: JK giliai susirūpinusi dėl susirėmimų Gazos Ruože po paliaubų įsigaliojimo

2025-10-20 14:16 / šaltinis: ELTA
2025-10-20 14:16

Jungtinės Karalystės vyriausybė yra „giliai susirūpinusi“ dėl susirėmimų ir smurto protrūkių Gazos Ruože, kurie vyksta nepaisant nuo praėjusios savaitės įsigaliojusio Donaldo Trumpo taikos susitarimo, pranešė „Politico“.

Gazos Ruožas BNS Foto

0

Sekmadienį šalies užsienio reikalų ministrė Yvette Cooper platformoje „X“ rašė eskalacija Gazos Ruože jai kelia didelį nerimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Izraelio kariuomenė pranešė, kad sekmadienį, pasinaudodama lėktuvais ir artilerija, ji smogė keletui taikinių Gazos Ruože po to, kai, kariuomenės teigimu, „Hamas“ apšaudė Izraelio karius.

Pasak „Reuters“, šie smūgiai nusinešė mažiausiai 26 žmonių gyvybes.

„(Paliaubos – ELTA) turi būti išlaikytos, o humanitarinė pagalba turi pasiekti tuos, kuriems jos reikia“, – pareiškė Didžiosios Britanijos aukščiausioji diplomatė, kurią cituoja „Politico“.

Ji paragino visas šalis laikytis paliaubų susitarimo, siekiant „išvengti tolesnio kraujo praliejimo“.

Sekmadienio vakarą kalbėdamas su žurnalistais lėktuve „Air Force One“, JAV prezidentas D. Trumpas sakė, kad, nepaisant mirtinų smūgių, paliaubos Gazos Ruože vis dar galioja.

Ar Izraelio smūgiai buvo pateisinami, D. Trumpas nekomentavo.

 „Apie tai jums atsakysiu vėliau“, – sakė jis.

Pasak „Hamas“ kontroliuojami žiniasklaidos biuro Gazos Ruože, kurį cituoja „Politico“, nuo paliaubų susitarimo įsigaliojimo Izraelis pražudė 97 palestiniečius ir jį pažeidė iš viso 80 kartų.

