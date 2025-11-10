Iranas: kaltinimai sąmokslu nužudyti Izraelio ambasadorių Meksikoje yra absurdiški

„Mes laikome šį teiginį labai juokingu ir absurdišku“, – sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas Esmaeilis Baqaei (Esmaeilis Bakajis) per kassavaitinę spaudos konferenciją. Jis pridūrė, kad tai yra dalis bandymo „sugriauti draugiškus Irano santykius su kitomis šalimis“.
Vašingtonui penktadienį apkaltinus Iraną pasikėsinimu nužudyti izraeliečių ambasadorių Meksikoje, Izraelio užsienio reikalų ministerija padėkojo Meksikos valdžios institucijoms „už tai, kad jos sutrukdė Irano vadovaujamam teroristų tinklui“.
Tačiau vėliau Meksikos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad negavo jokios informacijos apie įtariamą sąmokslą, o Irano ambasada Meksikoje pavadino tai dideliu melu.
Vienas JAV pareigūnas sakė, kad Irano Islamo revoliucijos gvardijos korpuso elitinės pajėgos „al Quds“ inicijavo sąmokslą 2024 metų pabaigoje ir kad jis buvo sužlugdytas šiais metais.
Įtariamasis sąmokslas apėmė agentų verbavimą per Irano ambasadą Venesueloje, kurios kairiųjų pažiūrų prezidentas Nicolas Maduro (Nikolas Maduras) palaiko taktinę sąjungą su Teheranu.
„Visas šis reikalas buvo sufabrikuotas“, – pirmadienį sakė E. Baqaei.
Birželio viduryje Izraelis pradėjo precedento neturinčią bombardavimo kampaniją prieš Iraną ir sukėlė 12 dienų trukusį karą, prie kurio trumpam prisijungė ir JAV, suduodamos smūgius Irano branduoliniams objektams.
Nuo birželio 24 dienos tarp Irano ir Izraelio galioja paliaubos.
