Europa pratrūko: Putinas tik apsimetinėja

Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha pareiškė, kad V. Putinas turėtų „nebešvaistyti pasaulio laiko“.
Jungtinės Karalystės (JK) užsienio reikalų sekretorė Yvette Cooper sakė, kad Rusijos lyderis turėtų nutraukti „triukšmavimą ir kraujo liejimą, (turėtų) būti pasirengęs sėsti prie derybų stalo ir paremti teisingą ir ilgalaikę taiką“ Ukrainos ir Europos saugumo labui.
V. Putinas antradienio vakarą Maskvoje susitiko su JAV pasiuntiniais Steve'u Witkoffu ir Donaldo Trumpo žentu Jaredu Kushneriu. Šis susitikimas buvo dar vienas bandymas JAV tarpininkauti taikos susitarimui, kurio nepavyksta pasiekti nuo sausio, kad D. Trumpas grįžo į prezidento postą.
Rusija ir JAV susitarė neatskleisti derybų esmės, tačiau išlieka bent viena didelė kliūtis susitarimui – susijusi su Rusijos reikalavimu, kad jai būtų perleistos nuo 2022-ųjų vasario okupuotos teritorijos.
V. Putino patarėjas Jurijus Ušakovas žurnalistams sakė, kad per derybas su amerikiečiais kompromiso dėl okupuotų Ukrainos teritorijų kol kas nepasiekta. Jo teigimu, be šių teritorijų Rusija nemato Ukrainos krizės sprendimo.
Ukraina taip pat atmeta galimybę atsisakyti rusų užimtų teritorijų.
J. Ušakovas pokalbį su JAV pareigūnais pavadino „labai naudingu ir konstruktyviu“, nors pridūrė, kad buvo aptarti JAV taikos pasiūlymo pagrindai, o ne „konkrečios formuluotės“.
Prieš derybas Kremliuje V. Putinas griežtai kritikavo Europos vaidmenį derybose, ir apkaltino senąjį žemyną bandymu sabotuoti susitarimą dėl karo Ukrainoje pabaigos dar prieš jam susitinkant su JAV pasiuntiniais. Jis perspėjo, kad jeigu Europa nori kariauti, Rusija tam pasirengusi „jau dabar“.
Tie komentarai padidino įtampą, svarstant, ar pavyks sustabdyti beveik ketverius metus trunkantį karą.
Europa didina paramą Ukrainai
Briuselyje susitikę Europos NATO šalių užsienio reikalų ministrai vis labiau nekantravo dėl Maskvos.
„Matome, kad Putinas nepakeitė jokio kurso. Jis agresyviau puola mūšio lauke, – sakė Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna. – Visiškai akivaizdu, kad jis nenori jokios taikos.“
Suomijos užsienio reikalų ministrė Elina Valtonen išsakė tą pačią mintį.
„Kol kas nematėme jokių agresoriaus, tai yra, Rusijos, nuolaidų, ir manau, kad geriausia pasitikėjimo stiprinimo priemonė būtų pradėti nuo visiško ugnies nutraukimo“, – žurnalistams sakė ji.
NATO generalinis sekretorius Markas Rutte pareiškė, kad Ukrainos partneriai ir toliau siųs jai karinę pagalbą, siekdami užtikrinti, kad Maskvai būtų daromas spaudimas.
„Taikos derybos tęsiasi, tai yra gerai“, – sakė M. Rutte.
„Kartu turime užtikrinti, kad kol jos vyksta – o mes nesame tikri, kada jos baigsis – Ukraina būtų kuo stipresnėje pozicijoje ir galėtų tęsti kovą, kovoti prieš rusus. Bet taip pat stipriausioje įmanomoje pozicijoje, kai taikos derybos iš tikrųjų pasieks etapą, kai jie susės prie derybų stalo“, – sakė jis.
Vokietija, Lenkija, Norvegija, Norvegija, Nyderlandai ir Kanada pareiškė, kad kartu skirs dar apie milijardą dolerių (eurų) amerikietiškų ginklų pirkimo Ukrainai programai.
Rugpjūtį Europos sąjungininkės NATO pradėjo ukrainiečiams pirkti amerikietiškus ginklus pagal finansinį susitarimą, vadinamą Ukrainos poreikių sąrašu (PURL).
Karas reikalauja vis daugiau gyvybių
Rusija ir Ukraina kariauja sekinamąjį karą mūšio lauke ir naudoja tolimojo nuotolio dronus bei raketas smūgiams už fronto linijos.
Per rusų dronų smūgį Ternivkoje žuvo du žmonės, o dar trys buvo sužeisti, trečiadienį pranešė Dnipropetrovsko srities gubernatorius Vladyslavas Haivanenka.
Du sužeistieji yra kritinės būklės, sakė jis. Per išpuolį buvo sugriautas gyvenamasis namas, dar šeši apgadinti.
Rusija praėjusią naktį paleido į Ukrainą 111 dronų, pranešė ukrainiečių oro pajėgos. Užfiksuoti 27 dronų smūgiai trylikoje vietų.
Tuo metu Rusijos gynybos ministerija trečiadienį pranešė, kad oro gynybos sistemos per naktį sunaikino 102 Ukrainos dronus.
Krintančios nuolaužos sukėlė gaisrą naftos saugykloje Tambovo srityje, maždaug 200 km į pietus nuo Maskvos, pranešė vietos gubernatorius Jevgenijus Pervyšovas.
