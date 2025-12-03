 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos parlamentarė siunta dėl nuolaidžiavimo Rusijai: įspėja apie naujų karų grėsmę

2025-12-03 15:13 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-03 15:13

Ukrainos parlamentarė Lesia Vasylenko televizijos kanalui „Sky News“ papasakojo apie Ukrainos požiūrį į vakar vykusias Vladimiro Putino ir Donaldo Trumpo komandos derybas.

Ukrainos parlamentarė siunta dėl nuolaidžiavimo Rusijai: įspėja apie naujų karų grėsmę (nuotr. SCANPIX)
12

Ukrainos parlamentarė Lesia Vasylenko televizijos kanalui „Sky News“ papasakojo apie Ukrainos požiūrį į vakar vykusias Vladimiro Putino ir Donaldo Trumpo komandos derybas.

3

Ji sakė, kad „nėra jokios realios pažangos“ – ir tai, anot jos, nėra staigmena.

„Nesitikėjome, jog Maskva sutiks su tikru taikos planu, kuris numatytų teisingas sąlygas agresijos aukai“, – teigė L. Vasylenko.

„Kompromisas reikštų tik dar daugiau karų“

Paklausta, ar Ukraina būtų pasirengusi daryti nuolaidų kai kuriems reikalavimams, ji atsakė: „Ukraina, kaip auka, neturėtų eiti į jokius kompromisus.“

„Paprasčiausias pasikalbėjimas Maskvai ir Ukrainos priverstinis kompromisas reikštų tik dar daugiau karų“, – pridūrė ji, pabrėždama, kad su tuo sutinka ir Europos sąjungininkai.

