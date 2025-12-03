Ukrainos parlamentarė siunta dėl nuolaidžiavimo Rusijai: įspėja apie naujų karų grėsmę

Ji sakė, kad „nėra jokios realios pažangos“ – ir tai, anot jos, nėra staigmena.
„Nesitikėjome, jog Maskva sutiks su tikru taikos planu, kuris numatytų teisingas sąlygas agresijos aukai“, – teigė L. Vasylenko.
„Kompromisas reikštų tik dar daugiau karų“
Paklausta, ar Ukraina būtų pasirengusi daryti nuolaidų kai kuriems reikalavimams, ji atsakė: „Ukraina, kaip auka, neturėtų eiti į jokius kompromisus.“
„Paprasčiausias pasikalbėjimas Maskvai ir Ukrainos priverstinis kompromisas reikštų tik dar daugiau karų“, – pridūrė ji, pabrėždama, kad su tuo sutinka ir Europos sąjungininkai.
