  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Admirolas griežtas: NATO – gynybos aljansas ir konflikto didinti nenori

2025-12-03 13:19 / šaltinis: ELTA
2025-12-03 13:19

NATO karinio komiteto pirmininkas Italijos admirolas Giuseppe Cavo Dragone trečiadienį pabrėžė, kad NATO yra gynybinis aljansas ir didinti įtampos su Rusija nesiekia.

NATO vėliava (nuotr. SCANPIX)

NATO karinio komiteto pirmininkas Italijos admirolas Giuseppe Cavo Dragone trečiadienį pabrėžė, kad NATO yra gynybinis aljansas ir didinti įtampos su Rusija nesiekia.

3

Anksčiau šią savaitę C. Dragone duodamas interviu dienraščiui „Financial Times“ sakė, kad NATO gali imtis agresyvesnio požiūrio į Rusijos naudojamą hibridinį karą, o šie jo žodžiai sulaukė piktos Maskvos reakcijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Interviu su „Financial Times“ ir kitose savo pareiškimuose aš konkrečiai kalbėjau apie hibridinius pavojus, su kuriais susiduriama kasdien, pabrėždamas, kaip svarbu ir būtina išlaikyti lankstų ir ryžtingą požiūrį, žinoma, neskatinant eskalavimo procesų“, – Briuselyje vykstančio NATO užsienio reikalų ministrų susitikimo metu naujienų agentūros ANSA žurnalistams pasakė C. Dragone.

„NATO, kaip visada kartoju, lieka gynybinis aljansas“, – pridūrė jis, paklaustas apie galimas „prevencinius“ veiksmu.

Primename, kad kalbėdamas su „Financial Times“ C. Dragone sakė, kad NATO svarsto galimybę „elgtis agresyviau ir aktyviau, o ne tik reaguoti“ į Maskvos kibernetines atakas, sabotažo aktus ir NATO oro erdvės pažeidimus.

Jo teigimu, nors „prevencinis smūgis“ galėtų būti laikomas „gynybiniu veiksmu“, jis yra „labiau nutolęs nuo mūsų įprastos mąstysenos“.

