 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rubio atskleidė, dėl ko Ukrainos derybose kyla didžiausi ginčai

2025-12-03 08:38 / šaltinis: ELTA
2025-12-03 08:38

Jungtinės Amerikos Valstijos deda pastangas užbaigti karą Ukrainoje ir siekia padėti kariaujančioms šalims įveikti nesutarimus, tačiau sprendimą nutraukti karo veiksmus priims Kyjivas ir Maskva, interviu „Fox News“ pareiškė JAV valstybės sekretorius Marco Rubio.

Marco Rubio (nuotr. SCANPIX)
11

Jungtinės Amerikos Valstijos deda pastangas užbaigti karą Ukrainoje ir siekia padėti kariaujančioms šalims įveikti nesutarimus, tačiau sprendimą nutraukti karo veiksmus priims Kyjivas ir Maskva, interviu „Fox News“ pareiškė JAV valstybės sekretorius Marco Rubio.

REKLAMA
0

„Galiausiai tai priklausys nuo jų. Jei jos nuspręs, kad nenori baigti karo, karas tęsis, bet mes bandysime jį užbaigti“, – sakė M. Rubio. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Derybos dėl taikos: Putino susitikimas su Trumpo derybininkais baigėsi
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Derybos dėl taikos: Putino susitikimas su Trumpo derybininkais baigėsi

Rubio: „Turime kalbėtis su abiem šalimis“

Pasak jo, prezidento Donaldo Trumpo administracija mėgina išsiaiškinti, ar JAV gali padėti šalims įveikti nesutarimus, todėl vykdo aktyvią diplomatiją. 

REKLAMA
REKLAMA

„Norėdami tai padaryti, turime kalbėtis su abiem šalimis. Sprendžiant šią problemą dalyvauja iracionalūs žmonės, įsitikinę, kad turėtume kalbėtis tik su Ukraina, bet ne su Rusija. Tačiau negalima nutraukti Rusijos ir Ukrainos karo nesikalbant su Rusija, tačiau atsižvelgiama ir į Ukrainos poziciją“, – sakė jis. 

REKLAMA

Pasak M. Rubio, esminis nesutarimas derybose šiuo metu yra dėl Ukrainos vis dar kontroliuojamų maždaug 20 proc. Donecko srities.

JAV valstybės sekretorius sakė, kad dabar Ukrainoje „tiesiogine prasme kovojama dėl maždaug 30–50 kilometrų erdvės ir likusių 20 proc. Donecko srities“, tad JAV mėgina išsiaiškinti, su kuo ukrainiečiai galėtų susitaikyti mainais į saugumo garantijas ateičiai. M. Rubio sakė, kad šiuo klausimu „padaryta kai kuri pažanga“.

REKLAMA
REKLAMA

Paklaustas apie JAV paramą Ukrainai, valstybės sekretorius teigė, kad dabartinė JAV administracija nelaiko realistišku požiūrio, numatančio neribotą JAV paramą Kyjivui.

„Kai kurie žmonės mano, kad mūsų politika turėtų būti tiesiog toliau finansuoti Ukrainą neribotomis sumomis tol, kol tęsis karas. Tai nerealu ir to nebus“, – sakė M. Rubio ir pridūrė, jog D. Trumpo administracija jau seniai sakė, kad neįmanoma teikti tokio masto ir apimties paramos. 

Antradienį Maskvoje įvykusias JAV atstovų derybas su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu Kremlius pavadino naudingomis, bet pabrėžė, kad joks kompromisas dėl plano, kaip pasiekti taiką Ukrainoje, nebuvo pasiektas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Popiežius Leonas XIV (Nuotr. SCANPIX)
Iš popiežiaus Leono XIV – pasiūlymas dėl karo Ukrainoje (1)
Derybos dėl Ukrainos (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Putinas Maskvoje susitiko su Trumpo komanda: privertė juos laukti, aiškėja, kaip sekėsi (42)
Iš Putino – jokių kompromisų: įvardijo, kurių 3 Trumpo plano punktų dėl Ukrainos Kremlius nesvarstys (nuotr. SCANPIX)
Iš Putino – jokių kompromisų: įvardijo, kurių 3 Trumpo plano punktų dėl Ukrainos Kremlius nesvarstys (24)
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Pasirašius taikos Ukrainoje sutartį, JAV nori grąžinti Rusijai įšaldytus turtus (12)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų