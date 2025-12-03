„Politico“ skelbia, kad V. Putinas, pasitelkdamas žavesį, apgalvotas vilkinimo taktikas ir aiškias grėsmes, JAV pasiuntiniams S. Witkoffui ir J. Kushneriui aiškiai parodė, kokia yra Rusijos pozicija dėl taikos su Ukraina. Anot leidinio, V. Putinas privertė S. Witkoffą ir J. Kushnerį keletą valandų laukti susitikimo Kremliuje.
„Axios“: po fiasko su Putinu Trumpo pasiuntinių laukia susitikimas su Zelenskiu
Po proveržio nedavusių derybų su Rusijos režimo lyderiu Vladimiru Putinu JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniai Steve‘as Witkoffas ir Jaredas Kushneris turėtų susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, skelbia „Axios“.
Putinas Maskvoje susitiko su Trumpo komanda: privertė juos laukti, aiškėja, kaip sekėsi
Antradienį svarbios JAV ir Rusijos derybos dėl karo Ukrainoje pabaigos nedavė proveržio, o Kremlius pareiškė, kad „kol kas nerasta jokio kompromiso“ dėl svarbiausio teritorijos klausimo.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Kremliuje susitiko su JAV prezidento Donaldo Trumpo žentu Jaredu Kushneriu ir specialiuoju pasiuntiniu Steve'u Witkoffu, anksčiau pareiškęs, kad jo pajėgos yra pasirengusios toliau kovoti, kad pasiektų pradinius Rusijos karo tikslus.
„Politico“ skelbia, kad V. Putinas, pasitelkdamas žavesį, apgalvotas vilkinimo taktikas ir aiškias grėsmes, JAV pasiuntiniams S. Witkoffui ir J. Kushneriui aiškiai parodė, kokia yra Rusijos pozicija dėl taikos su Ukraina.
Anot leidinio, V. Putinas privertė S. Witkoffą ir J. Kushnerį keletą valandų laukti susitikimo Kremliuje.
Kol amerikiečiai leido laiką vaikščiodami po Maskvą ir pietaudami prabangiame restorane, V. Putinas kreipėsi į spaudą ir apkaltino Europą taikos proceso žlugdymu ir užsiminė apie būsimą eskalavimą.
„Mes neplanuojame kariauti su Europa, bet jei Europa nuspręs pradėti karą, mes jau dabar esame pasirengę“, – sakė jis.
Taigi derybos prasidėjo trejomis valandomis vėliau nei buvo planuota.
Susitikimas buvo labai svarbus Ukrainai po savaitę trukusios diplomatijos, kurios centre buvo JAV taikos planas, peržiūrėtas spaudžiant Kyjivui ir jo rėmėjams Europoje.
Kalbant apie okupuotas Ukrainos teritorijas, „kol kas neradome kompromiso, tačiau kai kuriuos Amerikos sprendimus galima aptarti“, po susitikimo Kremliuje sakė aukščiausiasis Rusijos prezidento padėjėjas Jurijus Ušakovas. „Kai kurios siūlomos formuluotės mums netinka, ir darbas bus tęsiamas“, – pridūrė jis.
Donaldas Trumpas teigė, kad užbaigti beveik ketverius metus trunkantį karą nebus lengva. „Mūsų žmonės šiuo metu yra Rusijoje, kad pamatytų, ar galime tai išspręsti“, – sakė jis per kabineto posėdį Baltuosiuose rūmuose.
Tačiau antradienio vakarą „Fox News“ transliuotame interviu JAV valstybės sekretorius Marco Rubio teigė, kad derybose su Rusija „padaryta kai kuri pažanga“ siekiant užbaigti karą Ukrainoje.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad bet koks planas turi užbaigti karą visiems laikams, o ne tik sustabdyti kovas, prasidėjusias 2022 m. vasarį, kai Rusija užpuolė Ukrainą.
Jis įraše socialinėje žiniasklaidoje taip pat teigė, kad „nebus paprastų sprendimų“.
„Svarbiausia, kad viskas būtų sąžininga ir skaidru. Kad nebūtų žaidžiami jokie žaidimai už Ukrainos nugaros. Kad niekas nebūtų sprendžiama be Ukrainos – apie mus, apie mūsų ateitį“, – sakė jis.