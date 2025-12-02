Derybos dėl taikos: Putino pasiuntinys pasiuntė pirmąją žinią

Dabar žurnalistai laukia Rusijos prezidento padėjėjo Jurijaus Ušakovo spaudos konferencijos apie susitikimo rezultatus.
Derybos dėl taikos
Susitikimas Maskvoje rengiamas Vašingtonui reiškiant optimizmą dėl plano sėkmės po konsultacijų su Ukrainos atstovais Floridoje.
Ukrainos derybininkas Rustemas Umerovas pareiškė, kad per pokalbius pasiekta reikšminga pažanga, tačiau pripažino, kad dar reikia dirbti sprendžiant iššūkių keliančius klausimus.
Tačiau praėjusią savaitę V. Putinas pareiškė, kad Maskva nutrauks puolimą Ukrainoje, jei šios šalies pajėgos pasitrauks iš teritorijos, į kurią Maskva reiškia pretenzijas, – antraip, esą, rusai ją užims jėga.
Rusijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad JAV specialųjį pasiuntinį Maskvos Vnukovo tarptautiniame oro uoste pasitiko aukšto rango Rusijos derybininkas Kirilas Dmitrijevas.
Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas nurodė, kad S. Witkoffas įteiks V. Putinui naujausią JAV ir Ukrainos bendradarbiavimo programos versiją, parengtą per pastaruosius derybų raundus Ženevoje ir Floridoje.
