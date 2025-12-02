 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Vašingtone nuaidėjo pareiškimas: „Karas Ukrainoje yra ne mūsų“

2025-12-02 21:11 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-02 21:11

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pareiškė, kad karas Ukrainoje yra ne amerikiečių, ir tikino, jog Donaldui Trumpui vadovaujant konfliktas esą būtų buvęs išvengtas. Tokie žodžiai dar kartą pakurstė diskusijas dėl D. Trumpo pažadų per 24 valandas užbaigti karą.

Rubio: Trumpo taikos planas – pagrindas deryboms. EPA-ELTA nuotr.
10

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pareiškė, kad karas Ukrainoje yra ne amerikiečių, ir tikino, jog Donaldui Trumpui vadovaujant konfliktas esą būtų buvęs išvengtas. Tokie žodžiai dar kartą pakurstė diskusijas dėl D. Trumpo pažadų per 24 valandas užbaigti karą.

3

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio po kabineto posėdžio Baltuosiuose rūmuose kalbėjo su žurnalistais, rašo „Sky News“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trumpai aptardamas karą Ukrainoje, jis sakė: „Tai nėra mūsų karas, tai nėra prezidento karas. Jeigu jūs [Donaldas Trumpas] būtumėte prezidentas, to niekada nebūtų nutikę. Jis yra vienintelis lyderis pasaulyje, galintis padėti tai užbaigti.“

Trumpas tvirtino, kad karą Ukrainoje gali užbaigti per 24 valandas

Šie komentarai atspindi pakartotinių D. Trumpo ir jo administracijos teiginių seriją.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

Per prezidento rinkimų kampaniją D. Trumpas teigė, kad galėtų užbaigti karą Ukrainoje per 24 valandas.

Vis dėlto lieka neaišku, kaip jis būtų užkirtęs kelią karui, kaip pats nuolat tvirtina.

