Vašingtone nuaidėjo pareiškimas: „Karas Ukrainoje yra ne mūsų“

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio po kabineto posėdžio Baltuosiuose rūmuose kalbėjo su žurnalistais, rašo „Sky News“.
Trumpai aptardamas karą Ukrainoje, jis sakė: „Tai nėra mūsų karas, tai nėra prezidento karas. Jeigu jūs [Donaldas Trumpas] būtumėte prezidentas, to niekada nebūtų nutikę. Jis yra vienintelis lyderis pasaulyje, galintis padėti tai užbaigti.“
Trumpas tvirtino, kad karą Ukrainoje gali užbaigti per 24 valandas
Šie komentarai atspindi pakartotinių D. Trumpo ir jo administracijos teiginių seriją.
Per prezidento rinkimų kampaniją D. Trumpas teigė, kad galėtų užbaigti karą Ukrainoje per 24 valandas.
Vis dėlto lieka neaišku, kaip jis būtų užkirtęs kelią karui, kaip pats nuolat tvirtina.
