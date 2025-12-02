 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Nauja taktika? Rusija prieš derybas su JAV pasiuntiniais pasigyrė „užimtu“ Pokrovsku

2025-12-02 20:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-02 20:00

Netrukus turi prasidėti Donaldo Trumpo pasiuntinio Stevo Witkoffo susitikimas su Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu. Kartu su S. Witkoffu pas V. Putiną atvyko ir D. Trumpo žentas Jaredas Kushneris. Rusijos prezidentas susitikimo su D. Trumpo pasiuntiniais išvakarėse dar pabandė sustiprinti Maskvos pozicijas – ėmė skelbti apie neva galutinai užimtą Pokrovską. 

Netrukus turi prasidėti Donaldo Trumpo pasiuntinio Stevo Witkoffo susitikimas su Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu. Kartu su S. Witkoffu pas V. Putiną atvyko ir D. Trumpo žentas Jaredas Kushneris. Rusijos prezidentas susitikimo su D. Trumpo pasiuntiniais išvakarėse dar pabandė sustiprinti Maskvos pozicijas – ėmė skelbti apie neva galutinai užimtą Pokrovską. 

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose. 

Iš Vnukovo oro uosto Maskvos centro link juda kortežas, kuriame, kaip skelbiama, pas Putiną atvykęs ne tik D. Trumpo pasiuntinys S. Witkoffas, bet ir D. Trumpo žentas Jaredas Kushneris. Svečiai diktatoriui veža Ukrainos pasiūlymus dėl prieš pusantros savaitės paviešinto pro-kremliško Ukrainos kapituliacijos plano. 

REKLAMA
REKLAMA

Kaip tiksliai pirminis planas pasikeitė – neskelbiama. Aišku tik tiek, kad Kyjivas stengėsi padaryti jį kuo labiau priimtiną Ukrainai. Taigi mažiau priimtiną V. Putinui, kurio tikslai kare nepasikeitė. 

REKLAMA

Bandydamas dar sustiprinti savo poziciją, Kremlius susitikimo išvakarėse išplatino vaizdus, kaip rusofašistų generolai giriasi V. Putinui neva dideliais pasiekimais fronte. 

„Grupuotės „Centras“ kariai išlaisvino Krasnoarmeisko miestą“, – teigė Rusijos generalinio štabo viršininkas Vajerijus Gerasimovas. 

Krasnoarmeisku maskoliai vadina Pokrovską, kurio jau ilgą laiką niekaip neužima. 

„Tai užtikrins palaipsninį sprendimą pagrindinių užduočių, kurias išsikėlėme pradėdami specialią karinę operaciją“, – sureagavo į žinią Vladimiras Putinas. 

REKLAMA
REKLAMA

Girdamasis neva užimtu Pokrovsku, V. Putinas rodo D. Trumpui esantis stipresnis ir kviečia jį kartu galutinai prispausti silpnesnę Ukrainą. 

Kremlius ta proga net išplatino okupantų vaizdus iš Pokrovsko centro. Tik nepanašu, kad paskubomis vyniodami maskovijos vėliavą jie ten jaučiasi šeimininkais.  

„Tai Pokrovsko centras. Rusijos armija jį išvalė“, – sako karys. 

Pokrovską maskoliai bando užimti jau kone pusantrų metų, o apie miesto gynybos griūtį skelbia jau kelis mėnesius. Ukraina Pokrovsko praradimą neigia. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Manau jie tai platina prieš derybas, kurios gali būti. Todėl informacija, greičiausiai, neatitinka tikrovės“, – sakė viena ukrainietė. 

O sekmadienį Floridoje su amerikiečiais derybų susitikusi ukrainiečių delegacija rezultatus pristato V. Zelenskiui. 

„Dabar turiu detalesnę informaciją apie planą ir visus punktus“, – džiaugėsi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis

V. Zelenskis sako, kad sudėtingiausias derybose – teritorijų klausimas ir pabrėžia saugumo garantijų Ukrainai svarbą. Europos sąjungininkai garantijų Ukrainai klausimą su Vašingtonu žada spręsti artimiausiomis dienomis. 

Visą reportažą žiūrėkite aukščiau pateiktame vaizdo įraše. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Trumpas prisipažino nekenčiantis savo priešininkų (nuotr. SCANPIX)
Trumpas rėžė apie karą Ukrainoje: „Išspręsti šį chaosą nėra lengva“ (4)
Prasidėjo itin svarbus Ukrainos ir JAV delegacijų susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Šaltinis: Ukrainos delegacija trečiadienį gali susitikti su JAV derybininkais (4)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Putinas: „Jei Europa nori kariauti, mes esame tam pasiruošę dabar“ (104)
Svarbi kelionė: Witkoffas ir Trumpo žentas dalyvaus derybose Maskvoje (nuotr. SCANPIX)
Svarbi kelionė: Witkoffas ir Trumpo žentas dalyvaus derybose Maskvoje (8)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų