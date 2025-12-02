Nauja taktika? Rusija prieš derybas su JAV pasiuntiniais pasigyrė „užimtu“ Pokrovsku

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Iš Vnukovo oro uosto Maskvos centro link juda kortežas, kuriame, kaip skelbiama, pas Putiną atvykęs ne tik D. Trumpo pasiuntinys S. Witkoffas, bet ir D. Trumpo žentas Jaredas Kushneris. Svečiai diktatoriui veža Ukrainos pasiūlymus dėl prieš pusantros savaitės paviešinto pro-kremliško Ukrainos kapituliacijos plano.
Kaip tiksliai pirminis planas pasikeitė – neskelbiama. Aišku tik tiek, kad Kyjivas stengėsi padaryti jį kuo labiau priimtiną Ukrainai. Taigi mažiau priimtiną V. Putinui, kurio tikslai kare nepasikeitė.
Bandydamas dar sustiprinti savo poziciją, Kremlius susitikimo išvakarėse išplatino vaizdus, kaip rusofašistų generolai giriasi V. Putinui neva dideliais pasiekimais fronte.
„Grupuotės „Centras“ kariai išlaisvino Krasnoarmeisko miestą“, – teigė Rusijos generalinio štabo viršininkas Vajerijus Gerasimovas.
Krasnoarmeisku maskoliai vadina Pokrovską, kurio jau ilgą laiką niekaip neužima.
„Tai užtikrins palaipsninį sprendimą pagrindinių užduočių, kurias išsikėlėme pradėdami specialią karinę operaciją“, – sureagavo į žinią Vladimiras Putinas.
Girdamasis neva užimtu Pokrovsku, V. Putinas rodo D. Trumpui esantis stipresnis ir kviečia jį kartu galutinai prispausti silpnesnę Ukrainą.
Kremlius ta proga net išplatino okupantų vaizdus iš Pokrovsko centro. Tik nepanašu, kad paskubomis vyniodami maskovijos vėliavą jie ten jaučiasi šeimininkais.
„Tai Pokrovsko centras. Rusijos armija jį išvalė“, – sako karys.
Pokrovską maskoliai bando užimti jau kone pusantrų metų, o apie miesto gynybos griūtį skelbia jau kelis mėnesius. Ukraina Pokrovsko praradimą neigia.
„Manau jie tai platina prieš derybas, kurios gali būti. Todėl informacija, greičiausiai, neatitinka tikrovės“, – sakė viena ukrainietė.
O sekmadienį Floridoje su amerikiečiais derybų susitikusi ukrainiečių delegacija rezultatus pristato V. Zelenskiui.
„Dabar turiu detalesnę informaciją apie planą ir visus punktus“, – džiaugėsi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
V. Zelenskis sako, kad sudėtingiausias derybose – teritorijų klausimas ir pabrėžia saugumo garantijų Ukrainai svarbą. Europos sąjungininkai garantijų Ukrainai klausimą su Vašingtonu žada spręsti artimiausiomis dienomis.
