 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkija apkaltino rusą šnipų ir kurstytojų tinklo organizavimu

2025-12-02 17:10 / šaltinis: BNS
2025-12-02 17:10

Lenkija apkaltino vieną besislapstantį rusą šnipų ir kurstytojų tinklo organizavimu, antradienį pranešė Nacionalinė prokuratūra, pranešdama apie naujausią bylą, kurioje figūruoja Rusijos žvalgyba.

(nuotr. SCANPIX)

Lenkija apkaltino vieną besislapstantį rusą šnipų ir kurstytojų tinklo organizavimu, antradienį pranešė Nacionalinė prokuratūra, pranešdama apie naujausią bylą, kurioje figūruoja Rusijos žvalgyba.

REKLAMA
0

Pasak prokurorų, 28 metų vyras, kurio, kaip pranešama, šiuo metu Lenkijoje nėra, kaltinamas „vadovavęs organizuotai nusikalstamai šnipinėjimo ir sabotažo pobūdžio grupuotei (...) Rusijos žvalgybos vardu“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lenkija Rusiją ir jos artimą sąjungininkę Baltarusiją jau ne pirmąkart kaltina dėl sabotažo ir hibridinio karo veiksmų.

REKLAMA
REKLAMA

Praėjusią savaitę Lenkijos prokurorai apkaltino du ukrainiečius ir tris baltarusius darbu užsienio žvalgybos tarnybai.

REKLAMA

Įtampa tarp Maskvos ir Varšuvos, artimos Ukrainos sąjungininkės, dar smarkiau išaugo lapkritį po dviejų incidentų Lenkijos geležinkelių tinkle, kuriuos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pavadino „valstybiniu terorizmu“.

Po to Lenkija nurodė uždaryti paskutinį likusį Rusijos konsulatą, o tai paskatino Maskvą imtis atsakomųjų veiksmų.

Lenkų žvalgybos tarnyba spalio mėnesį atskleidė, kad nuo Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 metų vasarį Lenkijoje buvo sulaikyti 55 asmenys, įtariami veikę Maskvos vardu.

REKLAMA
REKLAMA

Naujausiam kaltinamajam Michailui Mirgorodskiui pateikti kaltinimai dėl žvalgybos duomenų rinkimo Rusijai, išpuolių prieš ukrainiečius ir baltarusius disidentus koordinavimo bei prorusiškų lankstinukų platinimo.

Lenkijos vidaus saugumo agentūra (ABW) teigia, kad 2023 metais buvo suimti 16 M. Mirgorodskio grupės narių. Nuo to laiko kaltinimai pateikti dar aštuoniems asmenims, šešiems iš jų – už akių.

Pasak ABW, grupės veikla buvo koordinuojama per „Telegram“ kanalus, o jos nariai atlygį gaudavo kriptovaliutomis.

Maskva į šį pranešimą nereagavo, tačiau ankstesnius Lenkijos kaltinimus vadino rusofobija.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų