Jaunimo ledo ritulio ritulio rinktinė pradėjo pasirengimą pasaulio čempionato kovoms

Šių metų, 2025-ujų, čempionate Lietuvos rinktinė žaidė IIB divizione Kroatijoje, kuriame užėmė pirmąją vietą divizione ir pakilo IB divizioną.
Prieš šį čempionatą, komandai buvo iškeltas tikslas siekti pergalės divizione, antrus metus iš eilės, dabar jau IB divizione.
Pirmadienį paaiškėjo, kad rinktinėje dėl asmeninių priežasčių nerungtyniaus vienas perspektyviausių pastarojo meto Lietuvos ledo ritulininkų, Simas Ignatavičius (18, „Geneve – Servette“, Šveicarija), kuriam prognozuojamas šaukimas kitų metų NHL naujokų biržoje.
Į rinktinę neatvyko Benas Andrejauskas (19, „Lausanne“, U21 Elit, Šveicarija), kuris patyrė traumą. Po šių žinių į rinktinės stovyklą skubiai iškviestas Kirilas Strukas (19, „Hockey Punks – Mototoja“, OHL).
„Rinktinei tikslai nesikeičia, tik bus dar svarbiau žaisti kaip komandai ir neduoti laiko ir erdvės mūsų varžovams. Kažkas turės pakeisti du mūsų vaikinus ir jiems tai galimybė sužibėti“, – apie nepasikeitusius tikslus rinktinei sakė rinktinės vyriausiasis treneris kanadietis Mario Durocher.
Rinktinė pirmadienį pradėjo pasirengimo pasaulio jaunimo čempionatui Tychuose (Lenkija), kur gruodžio 4 dieną, ketvirtadienį, 18 val. Lietuvos laiku sužais vieninteles draugiškas rungtynes su Lenkijos U20 ekipa, su kuria susitiks ir čempionate.
„Stovykla Lenkijoje surengta dėl didžiosios daugumos žaidėjų rungtyniavimo užsienyje, kuriems patogiau ir greičiau iš klubo atvykti į stovyklą ir dėl Lenkijos pusės kvietimo sužaisti draugiškas rungtynes stovyklos viduryje. Tikslai aiškūs – pasirengti čempionatui ir būti visiems ant „vienos bangos“, – apie stovyklą Lenkijoje sakė rinktinės vadovas Simas Baltrūnas.
Rinktinė Lenkijoje rengsis iki šeštadienio, kai gruodžio 6 dieną iš Krokuvos lėktuvu keliaus į Milaną, kur olimpinėje Rho arenoje gruodžio 8 dieną, pirmadienį, rungtynėmis su Vengrijos komanda 21 valandą Lietuvos laiku pradės žygį tikslo link.
Čempionate Lietuvos U20 rinktinė kovos su Vengrijos, Italijos, Estijos, Japonijos ir Lenkijos bendraamžiais.
Čempionatą tiesiogiai transliuos LRT Plius ir lrt.lt.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.