  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Tinklinis

Baltijos lygoje – Lietuvos U18 tinklinio rinktinės nesėkmė bei Kauno ir Vilniaus klubų pergalės

2025-12-02 15:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-02 15:19

Savaitgalį Lietuvoje viešėjo Talino „Audentese SG" (Estija) moterų tinklinio komanda, kuri per tris dienas sužaidė trejas „Elme Messer" Baltijos moterų čempionato rungtynes su mūsų šalies ekipomis.

Lietuvos U18 tinklinio rinktinė | E.Šemioto nuotr.

Savaitgalį Lietuvoje viešėjo Talino „Audentese SG“ (Estija) moterų tinklinio komanda, kuri per tris dienas sužaidė trejas „Elme Messer“ Baltijos moterų čempionato rungtynes su mūsų šalies ekipomis.

0

Pirmiausiai estės susitiko su Europos čempionatui besirengiančia Lietuvos U18 merginų rinktine.

Europos U18 merginų salės tinklinio čempionatas liepos mėnesį vyks Latvijoje ir Lietuvoje. Tai bus pirmas kartas, kai mūsų šalyje organizuojamas finalinis Europos tinklinio pirmenybių etapas. Lietuvos rinktinė, kurios pagrindinis rėmėjas yra „Vilniaus paukštynas“, čempionate dalyvaus šeimininkių teisėmis.

Gilberto Kerpės treniruojamos lietuvės varžovėms nusileido 0:3 (16:25, 20:25, 23:25).

Lietuvos jaunimo rinktinei 6 taškus pelnė Eglė Vytulytė, po 5 – Ugnė Dilytė ir Kamilė Valašinskaitė, 4 – Nida Jociūtė.

„Rungtynėmis nesu patenkintas. Jau pradedame antrą ratą, todėl merginos turėtų būti įsižaidusios ir pripratusios prie komandų. Jau reikėtų mėgautis žaidimu arba norėti įkąsti varžovėms. Visgi sužaidėme tarsi tai būtų pirmos pirmo rato rungtynės. Darėme daug klaidų įvairiose situacijoje ir negalėjome išnaudoti savo stiprybių“, – sakė G. Kerpė.

Treneris prisipažįsta, kad labai svarbus bus kitas savaitgalis, kuomet jaunosios Lietuvos tinklininkės išvykoje susitiks su greta turnyro lentelėje esančiomis Latvijos U18 bei Rygos RVS-LU komandomis.

„Norime patekti į atkrintamąsias varžybas, kad turėtume dar dvejas papildomas rungtynes. Pažiūrėsime, ar tai pavyks“, – teigė G. Kerpė.

Tuo tarpu nugalėti dviejų pajėgiausių Lietuvos moterų tinklinio klubų estėms nepavyko.

Lietuvos čempionės „Kauno-VDU“ tinklininkės Talino komandą įveikė 3:0 (26:24, 28:26, 25:15). Šeimininkėms 15 taškų pelnė Martyna Paukštytė, 10 – Eglė Makauskaitė, 7 – Roberta Gabulaitė.

Lietuvos čempionė VMSM „Sostinės tauro-VTC“ komanda viešnias iš Estijos pranoko 3:0 (25:14, 29:27, 25:22). Vilnietėms 15 taškų pelnė Barbora Rakauskaitė, 9 – Rusnė Radavičiūtė, 8 – Diana Ivčenkaitė.

„Kaunas-VDU“ (18 tšk.) turnyro lentelėje užima trečiąją vietą, VMSM „Sostinės tauras-VTC“ (11 tšk.) – šeštąją, o Lietuvos U18 rinktinė (5 tšk.) – septintąją.

Latvijos lygoje – dramatiška „Amber Volley“ pergalė ir nelengvas alytiškių savaitgalis

Nacionalinėje Latvijos vyrų tinklinio lygoje prasidėjo antrasis ratas. Turnyro vicečempionė ir Vakarų grupės lyderė Gargždų „Amber Volley“ komanda išvykoje po penkių setų mūšio 3:2 (25:22, 22:25, 20:25, 26:24, 15:9) nugalėjo „Aizpute“ ekipą.

Nugalėtojams net 27 taškus pelnė Daumantas Katinas, 9 – Aistis Miežetis, 7 – Arnas Pakalniškis, 6 – Jonas Grikšas.

„Buvo išties nelengvos rungtynės. Žinojome, kad „Aizpute“ duos rimtą kovą, nes tai buvo lyderiaujančių ekipų akistata. Norint išlikti viršuje, mums buvo svarbu šias rungtynes laimėti. Žaidėme banguotai ir padarėme neįprastai daug klaidų beveik visuose žaidimo elementuose. Nepavyko įgyvendinti žaidimo plano taip, kaip buvome numatę, bet labai noriu padėkoti vyrams už charakterį ir susikaupimą“, – sakė Gargždų ekipos treneris Sergij Ščegol, atskirai padėkojęs komandą į Latviją atlydėjusiems sirgaliams.

Šiuo metu „Amber Volley“ turi 16 taškų, o „Aizpute“ – 15.

Rytų grupėje Alytaus „Ultra“ (13 tšk.) patyrė pirmąsias dvi nesėkmes, bet išliko pirmoje pozicijoje. Pirmiausiai alytiškiai namuose 1:3 (25:19, 13:25, 27:29, 18:25) nusileido artimiausiai persekiotojai „Ligatne“ (12 tšk.) ekipai.

Šeimininkams 14 taškų pelnė Audrius Kasparavičius, 11 – Nedas Danulevičius, po 10 – Aurimas Mazūras ir Mykolas Suchanekas.

Kitą dieną „Ultra“ tinklininkai savo žiūrovų akivaizdoje 2:3 (25:27, 23:25, 25:22, 25:21, 11:15) pralaimėjo „Piejūra-MSG“ komandai. Šiame mače N. Danulevičius pasižymėjo 20 taškų, A. Kasparavičius – 17, M. Suchanekas – 13.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

