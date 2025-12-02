 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas rėžė apie karą Ukrainoje: „Išspręsti šį chaosą nėra lengva“

2025-12-02 19:45 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-12-02 19:45

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad karas Ukrainoje virto „chaosu“, o jį suvaldyti esą nėra paprasta. Tuo metu Airijoje viešintis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikina iš JAV gaunantis vis daugiau optimizmo dėl galimų taikos derybų.

Trumpas prisipažino nekenčiantis savo priešininkų (nuotr. SCANPIX)
13

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad karas Ukrainoje virto „chaosu“, o jį suvaldyti esą nėra paprasta. Tuo metu Airijoje viešintis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikina iš JAV gaunantis vis daugiau optimizmo dėl galimų taikos derybų.

REKLAMA
3

Donaldas Trumpas Vašingtone, prieš prasidedant kabineto posėdžiui, kalbėjosi su žurnalistais.

Jis teigė, kad karas Ukrainoje yra „chaosas“ ir kad šią situaciją išspręsti nėra lengva, praneša „Sky News“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Zelenskiui JAV taikos derybų tempas suteikia optimizmo

Tuo pat metu Airijoje viešintis Volodymyras Zelenskis per renginį Dubline sakė, jog taikos derybų tempas ir JAV susidomėjimas jomis suteikia optimizmo.

„Mano nuomone, šiek tiek optimizmo suteikė derybų tempas ir Amerikos pusės susidomėjimas jomis“, – teigė Ukrainos prezidentas.

Ir tęsė: „Tai parodė, kad Amerika dabar neatmeta jokios diplomatinio dialogo formos, ir tai yra gerai.“

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Prieš Rusijos ir JAV derybas, rusai paskelbė esą užėmę Pokrovską (tv3.lt koliažas)
Nauja taktika? Rusija prieš derybas su JAV pasiuntiniais pasigyrė „užimtu“ Pokrovsku
Volodymyras Zelenskis, Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis įspėja: „Niekas negali amžinai meluoti visam pasauliui – net Putinas“ (13)
Prasidėjo itin svarbus Ukrainos ir JAV delegacijų susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Šaltinis: Ukrainos delegacija trečiadienį gali susitikti su JAV derybininkais (4)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Putinas: „Jei Europa nori kariauti, mes esame tam pasiruošę dabar“ (101)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų