Trumpas rėžė apie karą Ukrainoje: „Išspręsti šį chaosą nėra lengva“

Donaldas Trumpas Vašingtone, prieš prasidedant kabineto posėdžiui, kalbėjosi su žurnalistais.
Jis teigė, kad karas Ukrainoje yra „chaosas“ ir kad šią situaciją išspręsti nėra lengva, praneša „Sky News“.
Zelenskiui JAV taikos derybų tempas suteikia optimizmo
Tuo pat metu Airijoje viešintis Volodymyras Zelenskis per renginį Dubline sakė, jog taikos derybų tempas ir JAV susidomėjimas jomis suteikia optimizmo.
„Mano nuomone, šiek tiek optimizmo suteikė derybų tempas ir Amerikos pusės susidomėjimas jomis“, – teigė Ukrainos prezidentas.
Ir tęsė: „Tai parodė, kad Amerika dabar neatmeta jokios diplomatinio dialogo formos, ir tai yra gerai.“
