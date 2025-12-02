Popiežius Leonas XIV kritikuoja islamo baimę Europoje ir JAV

70-metis popiežius su žurnalistais bendravo lėktuve, grįždamas iš vizito Turkijoje ir Libane. Tai buvo pirmoji jo popiežiškoji užsienio kelionė nuo tada, kai gegužę tapo dvasiniu 1,4 mlrd. pasaulio katalikų vadovu.
Leonas XIV teigė, kad antimusulmoniškas nuotaikas „dažnai kursto žmonės, kurie nusiteikę prieš imigraciją ir bando neįsileisti žmonių, kurie galbūt yra iš kitos šalies, kitos religijos ar kitos rasės“.
Pasak jo, vizitas Libane turėjo parodyti, kad „dialogas ir draugystė tarp musulmonų ir krikščionių yra įmanomi“.
Popiežius pabrėžė, kad kelionės metu išgirstos istorijos apie krikščionių ir musulmonų pagalbą vieni kitiems buvo pamokos, kad „galbūt turėtume šiek tiek mažiau bijoti“.
JAV gimęs pontifikas du dešimtmečius gyveno Peru kaip misionierius iš Augustinų ordino.
Leonas XIV kritikavo stiprėjančias nacionalistines nuotaikas Europoje ir Jungtinėse Valstijose bei paragino nutraukti „nežmonišką elgesį“ su migrantais valdant JAV prezidentui Donaldui Trumpui.
Jis taip pat paragino ragino tikinčiuosius atsisakyti „atskirties mąstysenos“, kuri, pasak jo, lėmė nacionalizmo atsiradimą visame pasaulyje.
Pasak jo, Katalikų bažnyčia „turi atverti sienas tarp tautų ir sugriauti barjerus tarp klasių ir rasių“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.