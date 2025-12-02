 
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Popiežius Leonas XIV Libane pagerbs 2020 metų sprogimo aukas

2025-12-02 10:51 / šaltinis: BNS
2025-12-02 10:51

Manoma, kad antradienį popiežiaus Leono XIV mišiose Beirute, kurios žymės paskutinę jo vizito Libane dieną, dalyvaus daugiau kaip 120 tūkst. žmonių, kurie galės pagerbti 2020 metų milžiniško sprogimo uoste atminimą.

Popiežius Leonas XIV (Nuotr. SCANPIX)

Manoma, kad antradienį popiežiaus Leono XIV mišiose Beirute, kurios žymės paskutinę jo vizito Libane dieną, dalyvaus daugiau kaip 120 tūkst. žmonių, kurie galės pagerbti 2020 metų milžiniško sprogimo uoste atminimą.

0

Tęsdamas savo pirmąjį popiežiškąjį vizitą užsienyje, pontifikas į Libaną sekmadienį atvyko iš Turkijos nešdamas vilties žinią, ypač jaunimui, kurio tikėjimas savo krizių apimta šalimi gerokai išblėso.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jo vizitas suteikė laukiamą atgaivą kraštui, kuris vis dar atsigauna po praėjusiais metais vykusio karo su Izraeliu, ir daugelis baiminasi, kad kariniai veiksmai gali atsinaujinti.

Yasmine Chidiac (Jasmin Šidiak), kuri pirmadienį tikėjosi pamatyti popiežių Leoną XIV, sakė, kad ši kelionė sugrąžino jiems šypseną.

Dalyvauti mišiose netoli Beiruto krantinės užsiregistravo daugiau kaip 120 tūkst. žmonių.

Nuo pirmadienio vakaro draudžiama įvažiuoti į didelę dalį Beiruto centro, kur vyks mišios, ir įrengti patikros punktai.

Prieš vykdamas į uostą, kuriame įvyko sostinę nusiaubęs galingas sprogimas ir žuvo daugiau kaip 220 žmonių, popiežius aplankys psichiatrijos ligoninę, kuriai vadovauja vienuolės.

Po to popiežius Leonas XIV surengs tylią maldą sprogimo vietoje.

Jis atiduos pagarbą aukų artimiesiems ir išgyvenusiems žmonėms, kurie vis dar kovoja dėl teisingumo.

2020 metų rugpjūčio 4 dienos nelaimė buvo vienas didžiausių pasaulyje nebranduolinių sprogimų, nuniokojęs didelę dalį Libano sostinės.

Valdžios institucijos teigė, kad sprogimą sukėlė gaisras sandėlyje, kuriame daugelį metų buvo netvarkingai laikomos tonos amonio nitrato trąšų, atgabentų laivais, nepaisant daugkartinių įspėjimų.

Tyrimas dar nedavė rezultatų, nes politiniai veikėjai trukdė už jį atsakingo nepriklausomo teisėjo darbui.

Pirmadienį pontifikas paragino į tarpreliginį susitikimą susirinkusius krikščionių ir musulmonų religijų lyderius kovoti su netolerancija ir smurtu.

Be to, Bkerke, maronitų bažnyčios būstinėje, jis sulaukė tūkstančių Libano jaunimo sutikimo ir paragino juos kurti naują ateitį.

„Jūs turite entuziazmo pakeisti istorijos eigą“, – sakė jis maždaug 15 tūkst. jaunų libaniečių.

