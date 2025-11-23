 
Kalendorius
Lapkričio 23 d., sekmadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Popiežius ragina paleisti iš Nigerijos mokyklos pagrobtus asmenis

2025-11-23 18:57 / šaltinis: BNS
2025-11-23 18:57

Popiežius Leonas XIV sekmadienį paragino paleisti daugiau nei 300 įkaitų, pagrobtų iš katalikiškos mokyklos per vieną didžiausių masinių žmonių pagrobimų Nigerijoje.

Popiežius Leonas XIV (nuotr. SCANPIX)

Popiežius Leonas XIV sekmadienį paragino paleisti daugiau nei 300 įkaitų, pagrobtų iš katalikiškos mokyklos per vieną didžiausių masinių žmonių pagrobimų Nigerijoje.

REKLAMA
0

„Su didžiuliu liūdesiu sužinojau apie kunigų, tikinčiųjų ir mokinių pagrobimus Nigerijoje“, – sakė jis.

Nigerijos krikščionių asociacija (CAN) šeštadienį pranešė, kad ginkluoti užpuolikai iš dviejų šalies mokyklų pagrobė daugiau nei 300 mokinių ir mokytojų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Raginu nedelsiant paleisti įkaitus“, – sakė Leonas XIV, išreikšdamas „didelį skausmą dėl daugybės pagrobtų berniukų ir mergaičių bei sielvarto prislėgtų šeimų“. 

REKLAMA
REKLAMA

„Melskimės už šiuos mūsų brolius ir seseris ir už tai, kad visada ir visur bažnyčios ir mokyklos būtų saugios ir kad jos būtų vilties vietos“, – sakė jis baigdamas  „Viešpaties angelo“ maldą. 

REKLAMA

Ginkluoti užpuolikai pirmadienį šturmavo vidurinę mokyklą Kebio valstijoje ir pagrobė 25 moksleives, o penktadienio rytą buvo surengtas reidas Šv. Marijos bendrojo ugdymo mokykloje Nigerio valstijoje.

Dvi pagrobimo operacijos ir išpuolis bažnyčioje šalies vakaruose, per kurį žuvo du žmonės ir dar dešimtys buvo pagrobti, įvyko tuo metu, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pagrasino imtis karinių veiksmų, reaguodamas į tai, kad, jo žodžiais tariant, radikalūs islamistai žudo krikščionis Nigerijoje. 

REKLAMA
REKLAMA

Nigerija nuo 2009 metų, kai Čado ežero regione, šalies šiaurės rytuose, iškilo žiauri islamistų grupuotė „Boko Haram“, kenčia nuo ginkluoto smurto. 

2014 metų balandžio 14 dieną visą pasaulį sukrėtė beveik 300 moksleivių pagrobimo Čiboke istorija. Beveik 100 mergaičių iki šiol tebėra dingusios.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Popiežius Leonas XIV (nuotr. SCANPIX)
Popiežius Leonas XIV smerkia politinės valios stoką dėl klimato kaitos (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų