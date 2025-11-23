Popiežius ragina paleisti iš Nigerijos mokyklos pagrobtus asmenis

„Su didžiuliu liūdesiu sužinojau apie kunigų, tikinčiųjų ir mokinių pagrobimus Nigerijoje“, – sakė jis.
Nigerijos krikščionių asociacija (CAN) šeštadienį pranešė, kad ginkluoti užpuolikai iš dviejų šalies mokyklų pagrobė daugiau nei 300 mokinių ir mokytojų.
„Raginu nedelsiant paleisti įkaitus“, – sakė Leonas XIV, išreikšdamas „didelį skausmą dėl daugybės pagrobtų berniukų ir mergaičių bei sielvarto prislėgtų šeimų“.
„Melskimės už šiuos mūsų brolius ir seseris ir už tai, kad visada ir visur bažnyčios ir mokyklos būtų saugios ir kad jos būtų vilties vietos“, – sakė jis baigdamas „Viešpaties angelo“ maldą.
Ginkluoti užpuolikai pirmadienį šturmavo vidurinę mokyklą Kebio valstijoje ir pagrobė 25 moksleives, o penktadienio rytą buvo surengtas reidas Šv. Marijos bendrojo ugdymo mokykloje Nigerio valstijoje.
Dvi pagrobimo operacijos ir išpuolis bažnyčioje šalies vakaruose, per kurį žuvo du žmonės ir dar dešimtys buvo pagrobti, įvyko tuo metu, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pagrasino imtis karinių veiksmų, reaguodamas į tai, kad, jo žodžiais tariant, radikalūs islamistai žudo krikščionis Nigerijoje.
Nigerija nuo 2009 metų, kai Čado ežero regione, šalies šiaurės rytuose, iškilo žiauri islamistų grupuotė „Boko Haram“, kenčia nuo ginkluoto smurto.
2014 metų balandžio 14 dieną visą pasaulį sukrėtė beveik 300 moksleivių pagrobimo Čiboke istorija. Beveik 100 mergaičių iki šiol tebėra dingusios.
