Popiežius Leonas XIV ragina COP30 dalyvius tvirtai remti Paryžiaus susitarimą

Paryžiaus susitarimas leido pasiekti „tikros pažangos“ ir yra „geriausia priemonė apsaugoti žmones ir planetą“, sakė jis pirmadienį paskelbtoje vaizdo žinutėje COP30 dalyviams.
Prieš dešimt metų pasiektas Paryžiaus susitarimas numato apriboti klimato šilimą iki gerokai mažiau nei dviejų laipsnių, jei įmanoma – iki 1,5 laipsnio, lyginant su priešindustriniu laikotarpiu.
Klimato mokslininkai mano, kad 1,5 laipsnio ribos peržengimo nebeįmanoma išvengti. Tačiau jei bus imtasi atitinkamų priemonių, Žemė esą šimtmečio pabaigoje vėl gali grįžti į 1,5 laipsnio kelią.
Popiežius akcentavo, kad „dar yra laiko“ užkirsti kelią ilgalaikiam temperatūros kilimui iki daugiau kaip 1,5 laipsnio, „tačiau langas užsiveria“, todėl būtina veikti.
Pirmadienį prasidėjo antroji ir lemiama COP30 savaitė. Derybininkai iš 190 valstybių ypač diskutuoja dėl ambicingesnių klimato apsaugos priemonių, pavyzdžiui, dėl tvarkaraščio, skirto atsisakyti iškastinio kuro, ir dėl klimato finansavimo skurdesnėms šalims.
JT klimato sekretorius Simonas Siellas kalbėjo apie stiprią popiežiaus žinutę. „Jo žodžiai ragina mus ir toliau rinktis viltį ir veikimą“ bei remti žmones visame pasaulyje, kurie dėl globalinio atšilimo „jau kenčia nuo potvynių, sausros, audrų ir nesiliaujančio karščio“.
