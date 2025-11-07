 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Šiam lietuviui teko neeilinė galimybė susitikti su nauju popiežiumi: štai kas jis

2025-11-07 12:20
2025-11-07 12:20

Bendra Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos (CCEE) ir Europos Bažnyčių Konferencijos (CEC) komitetų delegacija susitiko Romoje 2025 m. lapkričio 4–6 d. Tarp susirinkusiųjų – ir Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, specialios audiencijos metu susitikęs su popiežiumi Leonu XIV.

Popiežius Leonas XIV (nuotr. SCANPIX)

Bendra Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos (CCEE) ir Europos Bažnyčių Konferencijos (CEC) komitetų delegacija susitiko Romoje 2025 m. lapkričio 4–6 d. Tarp susirinkusiųjų – ir Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, specialios audiencijos metu susitikęs su popiežiumi Leonu XIV.

0

Trečiadienį pietinėje Romos dalyje esančioje Šventojo Pauliaus kankinystės bažnyčioje Trejų Fontanų abatijoje buvo pasirašyta atnaujinta „Charta Œcumenica“. Šiuo gestu dar kartą patvirtintas bendras Europos Bažnyčių įsipareigojimas vienybei, dialogui ir bendradarbiavimui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kitą rytą popiežius Leonas XIV suteikė delegacijai specialią audienciją, rašo vaticannews.va.

2001 m. CCEE ir CEC prezidentų pasirašyta „Charta Œcumenica“ jau daugiau nei du dešimtmečius yra svarbus Europos ekumeninio bendradarbiavimo dokumentas. Atnaujinta versija siekia atliepti šiuolaikinius iššūkius ir atspindėti besikeičiančią Europos visuomenės ir krikščionybės tikrovę.

Teksto peržiūros procesą, pradėtą 2022 m., vykdė bendra CCEE–CEC darbo grupė, o Bažnyčių ir ekumeninių organizacijų iš visos Europos indėlis buvo kruopščiai įvertintas, kad atnaujintas tekstas atitiktų dabartinius ekumeninius poreikius. Bendromis pastangomis siekta parengti dokumentą, skatinantį vienybę, taiką ir bendrus veiksmus tarp Europos Bažnyčių.

Atnaujintą dokumentą pasirašė arkivyskupas Gintaras Grušas, CCEE prezidentas ir Vilniaus arkivyskupas, bei CEC prezidentas, Graikų ortodoksų arkivyskupas Nikitas iš Tiatyros ir Didžiosios Britanijos. Po susitikimo su Šventuoju Tėvu jie kalbėjosi su „Vatican News“.

Bendras krikščionybės liudijimas

Arkivyskupas G. Grušas apmąstė atnaujinto dokumento pristatymo popiežiui Leonui reikšmę ir pavadino šį laiką „palaiminimu“.

„Tai nėra teologinė pastaba, bet bendras pareiškimas, – paaiškino jis, – kaip mes, krikščionys – ir katalikai, ir kiti Europos krikščionys – matome savo bendrą krikščionybės liudijimą, kylantį iš Dievo žodžio klausymo ir iš mūsų visų bendro krikšto, bet taip pat siekiant spręsti šiandienos Europos problemas.“

Jis pažymėjo, kad dokumentą reikėjo atnaujinti, nes „Europa per pastaruosius 25 metus pasikeitė“, įskaitant migracijos, kūrinijos apsaugos ir technologijų bei dirbtinio intelekto klausimus.

Taip pat jis atkreipė dėmesį į jaunimo situaciją, pabrėždamas „augantį jaunimo grįžimą į Bažnyčią įvairiose Europos šalyse“.

Dokumento dalis skirta migrantų priėmimui. Arkivyskupas priminė didelius migracijos mastus, kuriuos sukėlė karas Ukrainoje, ir pagyrė Bažnyčių pastangas padėti.

Popiežius Leonas, pasak jo, padrąsino tęsti „gailestingumo darbus“, kurie yra „didis mūsų tikėjimo liudijimas“.

„Mes kalbame ta pačia kalba“

Arkivyskupas Nikitas taip pat pabrėžė šio gesto svarbą:

„Tai garbė ir privilegija perduoti popiežiui vilties žinią, parodančią, kad mes galime dirbti kartu ir pasiekti rezultatų.“

„Mes kalbame ta pačia kalba – Kristaus kalba, meilės kalba“, – sakė jis.

Paklaustas, kaip krikščionys gali padaryti pasaulį geresnį, arkivyskupas Nikitas pasiūlė:

„Galbūt turėtume svarstyti mažiau išleisti branduoliniams ginklams ir daugiau – ligų gydymo ir žmonijos poreikių sprendimui.“

Jis pabrėžė, kad popiežiaus Leono „stipri žinia“ apie taikos siekį – ypač svarbi.

„Kai Šventasis Tėvas kalba, pasaulis klauso,“ – sakė arkivyskupas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

