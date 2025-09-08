Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Popiežius Leonas šį žmogų paskelbė šventuoju: štai kas jis

2025-09-08 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-08 10:25

Popiežius Leonas XIV prieš kurį laiką paskelbė italų jaunuolį šventoju. Vaikinas buvo Carlo Acutis. Ceremonija vyko Vatikane, vienoje švenčiausių vietų pasaulyje, o į šią ceremoniją susirinko gausybė žmonių.

Popiežius Leonas XIV (Nuotr. SCANPIX)

Popiežius Leonas XIV prieš kurį laiką paskelbė italų jaunuolį šventoju. Vaikinas buvo Carlo Acutis. Ceremonija vyko Vatikane, vienoje švenčiausių vietų pasaulyje, o į šią ceremoniją susirinko gausybė žmonių.

REKLAMA
2

Carlo Akutis mirė 2006-aisiais metais, sulaukęs vos 15 metų amžiaus. Vaikinas sirgo leukemija.

Popiežius šiemet rugsėjo 7 dieną vaikiną paskelbė šventuoju už pastangas skleisti tikėjimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Carlo Akutis buvo paskelbtas šventuoju

Šiam vaikinui buvo priskirti net du įvykę stebuklai ir būtent dėl šių priežasčių jis paskelbtas šventuoju.

REKLAMA
REKLAMA

Pirmasis įvykęs stebuklas buvo Brazilijoje pasveikęs 4-metis nuo kasos ydos, tačiau tais metais popiežius jį paskelbė palaimintuoju, o po antrojo stebuklo – šventuoju. Antrasis stebuklas – Florencijoje sirgusios moters pasveikimas.

Pats Carlo Acutis prieš mirtį sakė:

„Esu laimingas, kad mirsiu, nes nugyvenau savo gyvenimą, nesugaišdamas nė minutės dalykams, kurie nebūtų patikę Dievui“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų