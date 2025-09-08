Popiežius Leonas šį žmogų paskelbė šventuoju: štai kas jis

Carlo Akutis mirė 2006-aisiais metais, sulaukęs vos 15 metų amžiaus. Vaikinas sirgo leukemija.
Popiežius šiemet rugsėjo 7 dieną vaikiną paskelbė šventuoju už pastangas skleisti tikėjimą.
Šiam vaikinui buvo priskirti net du įvykę stebuklai ir būtent dėl šių priežasčių jis paskelbtas šventuoju.
Pirmasis įvykęs stebuklas buvo Brazilijoje pasveikęs 4-metis nuo kasos ydos, tačiau tais metais popiežius jį paskelbė palaimintuoju, o po antrojo stebuklo – šventuoju. Antrasis stebuklas – Florencijoje sirgusios moters pasveikimas.
Pats Carlo Acutis prieš mirtį sakė:
„Esu laimingas, kad mirsiu, nes nugyvenau savo gyvenimą, nesugaišdamas nė minutės dalykams, kurie nebūtų patikę Dievui“.
