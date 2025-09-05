Popiežius šventuoju paskelbs paauglį, pramintą „Dievo influenceriu“

Kompiuterių žinovą Carlo Acutisą, kuris 2006 m., būdamas 15 metų, mirė nuo leukemijos, popiežius Leonas XIV iškilmingoje ceremonijoje Šv. Petro aikštėje Vatikane paskelbs šventuoju.
Paauglio kūnas, aprengtas džinsais ir apautas „Nike“ sportbačiais, ilsisi stiklu uždengtame kape Asyžiuje, jį kasmet aplanko šimtai tūkstančių žmonių.
Jo kanonizaciją, kuri iš pradžių buvo numatyta balandžio mėnesį, bet atidėta mirus popiežiui Pranciškui, tikintieji stebės milžiniškuose ekranuose Asyžiuje – viduramžių mieste ir piligrimystės vietoje centriniame Umbrijos regione.
1991 m. Londone gimęs C. Acutis buvo karštai tikintis, nors jo tėvai nebuvo itin pamaldūs.
Jis užaugo šiauriniame Milano mieste, kur kasdien dalyvaudavo mišiose ir garsėjo gerumu patyčias patiriantiems vaikams ir benamiams, pastariesiems jis atnešdavo maisto ir miegmaišių.
Mėgęs kompiuterinius žaidimus C. Acutis savarankiškai išmoko programavimo pagrindų ir naudojo juos stebuklams bei kitiems katalikų tikėjimo elementams dokumentuoti internete.
Vatikanas pripažino, kad po mirties C. Acutis pats padarė du stebuklus – tai būtina sąlyga norint tapti šventuoju.
Pirmasis buvo retą kasos anomaliją turėjusio vaiko iš Brazilijos išgijimas, antrasis – sunkiai sužeisto per avariją studento iš Kosta Rikos pasveikimas.
Abiem atvejais artimieji meldėsi prašydami paauglio, kurį 2020 m. popiežius Pranciškus paskelbė palaimintuoju, pagalbos.
Į vadinamojo „kibernetinio apaštalo“ kanonizaciją, kuri prasidės 10 val. ryto (8.00 val. Grinvičo laiku), specialiu traukiniu iš Asyžiaus į Romą atvyks daugiau kaip 800 žmonių.
„Į aukštybes“
Kanonizavimas – tai ilgo ir kruopštaus proceso rezultatas, kurio metu Vatikanas ir specialistai atlieka tyrimą ir įvertina, ar įvyko tie privalomi stebuklai. Galutinį patvirtinimą suteikia popiežius.
Sekmadienį šventuoju taip pat bus paskelbtas italas Pieras Giorgio Frassati, 1925 m. miręs alpinizmo entuziastas, pasižymėjęs socialiniu ir dvasiniu pasišventimu.
Ant jo karsto užrašyti žodžiai „Verso l‘alto“ („Į aukštybes“) – ši frazė užrašyta ant nuotraukos, kurioje jis nufotografuotas kopimo į kalnus metu žvelgiantis į viršūnę.
Inžinerijos studentas, kuris ėmėsi misijos tarnauti savo miesto vargšams ir ligoniams, būdamas 24 metų mirė nuo poliomielito, o Bažnyčia po mirties jį laikė labdaros pavyzdžiu.
1990 m. popiežius Jonas Paulius II jį paskelbė palaimintuoju.
Vatikanas 2024 m. pripažino antrąjį stebuklą, būtiną, kad jis būtų paskelbtas šventuoju – jis nepaaiškinamu būdu išgydė komos ištiktą jauną amerikietį.
Sekmadienį vyksianti kanonizacijos ceremonija bus pirmoji popiežiui Leonui XIV nuo jo išrinkimo gegužės mėnesį.
Ceremonija rengiama per Jubiliejų – katalikų „šventuosius metus“, kurie, pasak Vatikano, jau pritraukė į Romą daugiau kaip 24 mln. žmonių.
