Popiežius Leonas XIV susitiko su LGBTIQ katalikų gynėju, žada tęsti Pranciškaus įtraukumo politiką

Anot Niujorke gyvenančio jėzuitų autoriaus ir redaktoriaus kunigo Jameso Martino, Leonas XIV jam sakė, kad ketina tęsti popiežiaus Pranciškaus LGBTIQ priėmimo Bažnyčioje politiką, ir padrąsino jį tęsti savo veiklą.
„Iš popiežiaus Leono išgirdau tą pačią žinią kaip ir iš popiežiaus Pranciškaus – norą priimti visus žmones, įskaitant LGBTIQ asmenis, – po audiencijos naujienų agentūrai AP sakė J. Martinas. – Tai buvo nuostabu. Tai buvo labai paguodžiantis ir padrąsinantis (susitikimas) ir, atvirai kalbant, labai smagus.“
Apie susitikimą, kuris truko apie pusvalandį, oficialiai paskelbė Vatikanas, taip parodydamas, kad Leonas XIV norėjo, jog jis būtų paviešintas.
Audiencija matoma kaip tvirtas Pranciškaus veiklos tęstinumo ženklas – argentinietis pontifikas labiau nei bet kuris kitas Leono pirmtakas dėjo pastangas, kad Katalikų Bažnyčia taptų palankesnė LGBTIQ katalikams.
Pranciškus išsiskyrė savo priėmimo žinia – nuo jo 2013-aisiais pasakytos frazės „Kas aš toks, kad teisčiau?“ apie numanomai homoseksualų kunigą iki sprendimo leisti kunigams laiminti tos pačios lyties poras.
Per savo 12 metų trukusį pontifikatą nuo 2013-ųjų iki 2025-ųjų Pranciškus ne kartą buvo susitikęs su J. Martinu ir paskyrė jį Vatikano komunikacijos departamento patarėju, šis šventikas taip pat dalyvavo dideliame daugiamečiame susitikime dėl Bažnyčios ateities.
Vis dėlto Pranciškus niekada nepakeitė Bažnyčios mokymo, teigiančio, kad homoseksualūs veiksmai yra „iš prigimties ydingi“.
Neaiškios Leono XIV pažiūros
Leono XIV pozicija dėl LGBTIQ katalikų buvo neaiški. Netrukus po jo išrinkimo gegužę į viešumą iškilo 2012 metų pasisakymai, kuriuose būsimasis popiežius, tuo metu žinomas kaip kunigas Robertas Prevostas, kritikavo „homoseksualų gyvenimo būdą“ ir žiniasklaidos vaidmenį skatinant pritarimą tos pačios lyties asmenų santykiams, prieštaraujantiems katalikų doktrinai.
Kai 2023 metais jis tapo kardinolu, naujienų agentūra „Catholic News Service“ paklausė R. Prevosto, ar jo pažiūros pasikeitė. Jis pripažino Pranciškaus raginimą kurti labiau įtraukiančią Bažnyčią, sakydamas, kad pontifikas „labai aiškiai pasakė, jog nenori, kad žmonės būtų atstumti vien dėl savo pasirinkimų, nesvarbu, ar tai būtų gyvenimo būdas, ar darbas, ar apsirengimo būdas, ar dar kas nors“.
Tada R. Prevostas pabrėžė, kad doktrina nepasikeitė.
„Tačiau mes siekiame būti svetingesni ir atviresni, sakydami, kad visi žmonės yra laukiami bažnyčioje“, – sakė jis.
J. Martinas, kuris pažinojo R. Prevostą iš jųdviejų bendro darbo sinode dėl Bažnyčios ateities, sakė, kad nesijaudina dėl Leono XIV pažiūrų, nes J. Martinas visada jį laikė „labai atviru, priimančiu, įtraukiančiu žmogumi“.
„Tačiau nuostabu girdėti tokį tęstinumą“, – sakė J. Martinas ir pridūrė, kad Leonas XIV jam pasakė, jog jo prioritetai – siekti taikos ir vienybės, ypač paminėdamas konfliktus Ukrainoje, Gazos Ruože ir Mianmare.
„Tačiau jis taip pat norėjo priminti žmonėms, kad ši bažnyčia yra skirta „todos, todos, totos“, – sakė J. Martinas, cituodamas garsiąją Pranciškaus frazę ispanų kalba apie tai, kad bažnyčia yra atvira visiems.
J. Martinas padėjo įkurti LGBTIQ priėmimą skatinančią tarnybą „Outreach“, kuri penktadienį ir šeštadienį dalyvaus didelėje Šventųjų metų piligriminėje kelionėje, remiamoje Italijos LGBTIQ katalikų grupės „Jonathan's Tent“. Reikšminga tai, kad piligriminės kelionės metu Romos jėzuitų bažnyčioje bus aukojamos Mišios, kurioms vadovaus antras pagal rangą Italijos vyskupų konferencijos narys.
Šios piligriminės kelionės oficialiai neremia Vatikanas, tačiau ji įtraukta į Vatikano Šventųjų metų renginių kalendorių. Vatikano pareigūnai sako, kad toks įtraukimas į sąrašą nereiškia pritarimo, o reiškia tik logistinę pagalbą toms grupėms, kurios nori organizuoti piligrimines keliones ir žengti pro Šventojo Petro bazilikos Šventąsias duris.
Tačiau piligriminė kelionė ir J. Martino audiencija vis dėlto siunčia signalą, atitinkantį Bažnyčios mokymą, „kad Jėzus pasiekia žmones paraštėse“, sakė J. Martinas.
Iš Leono XIV jis gavo žinią, kad „jei žmonės buvo patenkinti popiežiaus Pranciškaus požiūriu į LGBTIQ katalikus, jie bus patenkinti ir popiežiaus Leono XIV požiūriu. Ir jis paprašė manęs tęsti tai, ką darau, o tai labai padrąsino“, sakė J. Martinas.
