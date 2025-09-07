Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis

Popiežius Leonas trinktelėjo operatoriui

2025-09-07
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-09-07 22:07

Sekmadienį popiežius Leonas XIV, papamobiliu važiuodamas per Šv. Petro aikštę, netyčia trinktelėjo operatoriui. 

Popiežius Leonas XIV (nuotr. SCANPIX)

Sekmadienį popiežius Leonas XIV, papamobiliu važiuodamas per Šv. Petro aikštę, netyčia trinktelėjo operatoriui. 

0

69 metų Katalikų bažnyčios vadovas mėgino pagauti iš minios į jį sviestą daiktą. 

Tai darydamas, jis ištiesė ranką atgal ir pataikė į kamerą, kurią laikė automobilio gale sėdėjęs oficialus operatorius.

Leonas pasisuko ir šypsodamasis atsiprašė.  „Scusa“ – pasakė jis (itališkai „atsiprašau“). 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Popiežiui važiuojant papamobiliu, aikštėje susirinkę žmonės dažnai mėto į pontifiką įvairius daiktus, įskaitant minkštus žaislus, įvairių šalių vėliavėles. 

Paprastai Vatikanas tiesiogiai internetu transliuoja pasivažinėjimus Šv. Petro aikštėje, šiuo tikslu popiežių lydi operatorius. 

Sekmadienį 1,4 mlrd. pasaulio katalikų vadovas paskelbė šventuoju italą paauglį Carlo Acutisą, mirusį 2006 m. vos 15 metų. Kartu šventuoju buvo paskelbtas dar vienas jaunystėje miręs italas. 

