Popiežius Leonas trinktelėjo operatoriui

69 metų Katalikų bažnyčios vadovas mėgino pagauti iš minios į jį sviestą daiktą.
Tai darydamas, jis ištiesė ranką atgal ir pataikė į kamerą, kurią laikė automobilio gale sėdėjęs oficialus operatorius.
Leonas pasisuko ir šypsodamasis atsiprašė. „Scusa“ – pasakė jis (itališkai „atsiprašau“).
Popiežiui važiuojant papamobiliu, aikštėje susirinkę žmonės dažnai mėto į pontifiką įvairius daiktus, įskaitant minkštus žaislus, įvairių šalių vėliavėles.
Paprastai Vatikanas tiesiogiai internetu transliuoja pasivažinėjimus Šv. Petro aikštėje, šiuo tikslu popiežių lydi operatorius.
Sekmadienį 1,4 mlrd. pasaulio katalikų vadovas paskelbė šventuoju italą paauglį Carlo Acutisą, mirusį 2006 m. vos 15 metų. Kartu šventuoju buvo paskelbtas dar vienas jaunystėje miręs italas.
