  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Popiežius Vatikane priėmė palestiniečių prezidentą Abbasą

2025-11-06 13:55 / šaltinis: ELTA
2025-11-06 13:55

Popiežius Leonas XIV ketvirtadienį surengė pirmąjį susitikimą su palestiniečių prezidentu Mahmudu Abbasu, kurio metu, kaip pranešė Vatikanas, jiedu aptarė „skubų poreikį“ padėti Gazos Ruožo civiliams gyventojams.

opiežius Leonas XIV Vatikane priėmė palestiniečių prezidentą Abbasą

M. Abbaso vizitas rengiamas praėjus beveik mėnesiui nuo tada, kai įsigaliojo trapios paliaubos tarp Izraelio ir palestiniečių smogikų grupuotės „Hamas". Jomis buvo sustabdytas dvejus metus vykęs karas, kurį sukėlė 2023 m. spalio 7 d. įvykdytas „Hamas" išpuolis.

M. Abbaso vizitas rengiamas praėjus beveik mėnesiui nuo tada, kai įsigaliojo trapios paliaubos tarp Izraelio ir palestiniečių smogikų grupuotės „Hamas“. Jomis buvo sustabdytas dvejus metus vykęs karas, kurį sukėlė 2023 m. spalio 7 d. įvykdytas „Hamas“ išpuolis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Abbasas yra ilgametis Palestinos savivaldos, kurios rankose yra ribota dalies Vakarų Kranto kontrolė, vadovas. Jo judėjimas „Fatah“ konkuruoja su „Hamas“, kuri 2007-aisiais perėmė Gazos Ruožo kontrolę.

M. Abbasas ir Leonas XIV liepos mėnesį kalbėjosi telefonu, tačiau ketvirtadienį įvyko pirmasis asmeninis jųdviejų susitikimas nuo tada, kai amerikietis dvasininkas gegužę tapo pasaulio katalikų vadovu.

„Draugiškų diskusijų metu buvo pripažinta, kad esama skubaus poreikio suteikti pagalbą Gazos Ruožo civiliams gyventojams ir užbaigti konfliktą siekiant dviejų valstybių sprendimo“, – pranešime teigė Vatikanas.

Pažymima, kad susitikimas buvo surengtas praėjus 10 metų po to, kai Šventasis Sostas 2015 m. pasirašytu susitarimu oficialiai pripažino Palestinos valstybę. 

M. Abbasas buvo kelis kartus susitikęs su Leono XIV pirmtaku popiežiumi Pranciškumi, kuris mirė balandžio mėnesį. 

Pranciškus paskutiniais savo ponfitikato mėnesiais sugriežtino retoriką dėl Izraelio puolimo Gazos Ruože, tačiau jo įpėdinis kol kas naudoja santūresnį toną. Leonas XIV pareiškė solidarumą su Gazos Ruožu ir pasmerkė priverstinį palestiniečių perkėlimą, tačiau nurodė, kad Šventasis Sostas negali tenykščių įvykių vadinti „genocidu“.

Trečiadienio popietę M. Abbasas padėjo gėlių prie Pranciškaus kapo Romoje įsikūrusioje Didžiojoje Švč. Mergelės Marijos bazilikoje.

„Negaliu pamiršti to, ką jis padarė dėl Palestinos ir jos žmonių“, – žurnalistams sakė M. Abbasas.

2014 m. tuometinis Izraelio prezidentas Shimonas Peresas ir M. Abbasas Vatikane kartu su popiežiumi Pranciškumi meldėsi už taiką ir drauge pasodino alyvmedį.

M. Abbasas penktadienį susitiks su Italijos ministre pirmininke Giorgia Meloni.

