  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Lietuviai popiežiui tiesiai į rankas įteikė 1 išskirtinę dovaną: štai kas tai

2025-11-13 10:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-13 10:50

Lapkričio 12-ąją buvo minimas šv. Juozapatas Kuncevičius – šia proga su popiežiumi Leonu XIV susitikę Lietuvos mokslininkai jam tiesiai į rankas įteikė išskirtinę dovaną.

Susitikimo su popiežiumi Leonu XIV akimirka (nuotr. Lietuvos Respublikos ambasada prie Šventojo Sosto ir Maltos Ordinui / Facebook)
5

Lapkričio 12-ąją buvo minimas šv. Juozapatas Kuncevičius – šia proga su popiežiumi Leonu XIV susitikę Lietuvos mokslininkai jam tiesiai į rankas įteikė išskirtinę dovaną.

Apie tai, kokią dovaną popiežiui padovanojo lietuviai, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Leituvos Respublikos ambasada prie Šventojo Sosto ir Maltos Ordinui.

Susitikimo su popiežiumi akimirkos
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Susitikimo su popiežiumi akimirkos

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iš Lietuvos mokslininkų – išskirtinė dovana popiežiui

Lietuvos mokslininkai Leonui XIV įteikė anglų kalba išleistą knygą apie šv. Juozapatą Kuncevičių.

„Lapkričio 12 d., minint šv. Juozapatą Kuncevičių, (1580(?) –1623), Lietuvos mokslininkai kartu su Romos bazilijonais popiežiui Leonui XIV įteikė anglų kalba išleistą knygą „Bishop, Monk, Saint. The Figure of St. Josaphat and the Heritage of the Uniate Church“.

Lietuviai su ukrainiečiais dalyvavo liturgijoje prie Šv. Juozapato kapo Šv. Petro bazilikoje ir Bazilijonų vienuolijos generaliniuose namuose pristatė knygą“, – dalijosi Lietuvos Respublikos ambasada prie Šventojo Sosto ir Maltos Ordinui.

Šv. Juozapatas Kuncevičius

Juozapatas Kuncevičius gimė apie 1580-uosius dabartinėje Voluinėje, 1623 metų lapkričio 12 dieną buvo nužudytas. 1949-aisiais jo palaikai perkelti į Šv. Petro baziliką romoje.

Jis buvo Polocko unitų arkivyskupas, palaimintasis, šventasis, kankinys.

1596 m. jis atvyko į Vilnių mokytis pirklio amato, 1604-aisiais įstojo į Vilniaus Švč. Trejybės bazilijonų vienuolyną. 1609-aisiais įšventintas jerėjumi, paskirtas novicijų auklėtoju, nuo 1614 m. buvo vienuolyno archimandritas. 1617-aisiais buvo paskirtas Bytenės vienuolyno igumenu, nuo tų pačių metų – Polocko unitų vyskupas koadjutorius.

J. Kuncevičius, kartu su Kyjivo metropolitu, prie Naugarduko sukvietė bazilijonų vienuolynų kapitulą, taip sujungdami Vilniaus, Bytenės, Žirovicų, Minsko ir Naugarduko bazilijonų vienuolynus.

Jie reorganizavo bazilijonų ordiną ir įkūrė Šv. Bazilijaus didžiojo ordiną, Švč. Trejybės kongregaciją, su centru Vilniuje.

Nuo 1618 metų buvęs Polocko arkivyskupu, jis propagavo katalikų ir stačiatikių bažnyčių susijungimą, bet tam priešinosi stačiatikiai – sukilus unijai priešiškiems Vitebsko gyventojams, jis buvo nužudytas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

