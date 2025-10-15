Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Papamobilį – į garažą: popiežius gavo dovanų baltą grynakraujį žirgą

2025-10-15 18:53 / šaltinis: ELTA
2025-10-15 18:53

Kam reikalingas papamobilis, kai turi naują keturkoję transporto priemonę, kuri dar ir žvengia?

Popiežius Leonas XIV ir Schwarzeneggeris siekia sutelkti katalikus kovai su klimato kaita. EPA-ELTA nuotr.

Kam reikalingas papamobilis, kai turi naują keturkoję transporto priemonę, kuri dar ir žvengia?

0

Trečiadienį popiežius Leonas XIV gavo dovanų baltą grynakraujį dvylikametį arabų veislės žirgą vardu Protonas, kurį pontifikui padovanojo vienas lenkų veisėjas.

Dovaną, kurią pamačius naujojo iš JAV kilusio popiežiaus veidą nušvietė plati džiaugsmo šypsena, prieš bendrąją audienciją įteikė Andrzejus Michalskis – Michalskių žirgyno šiaurės vakarų Lenkijoje įkūrėjas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Popiežius buvo labai laimingas, mes kartu vedėme žirgą. Jis buvo patenkintas, o mes nesitvėrėme džiaugsmu“, – naujienų portalui „Vatican News“ sakė A. Michalskis.

Mintis įteikti pontifikui tokią dovaną kilo pamačius nuotrauką, kurioje popiežius, pirmiau žinomas Roberto Prevosto vardu, misionieriavimo Peru metais užfiksuotas raitas ant žirgo, teigiama pranešime.

A. Michalskis tikisi, kad žirgas bus parduotas aukcione, o gautos lėšos bus skirtos vargšams padėti.

Šviesiai pilkai balto kailio su tamsiomis dėmėmis Protonas yra dviejų arklių, turinčių įspūdingą kilmę, palikuonis: jo tėtis Kahilas yra gimęs Jungtinėse Valstijose pagal Kataro veisimo programą, o motinos Praderos tėtį augino pati Jordanijos princesė Alia Al Hussein.

Popiežiai nuolat gauna dovanų iš tikinčiųjų ar atvykstančių aukštų svečių, kurios dažnai parduodamos aukcione labdaros tikslais.

Pavyzdžiui, per 12 pontifikato metų popiežius Pranciškus gavo du asilus ir Vatikano spalvomis nudažytą sportinį automobilį „Lamborghini“.

