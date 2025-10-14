Aukcione Vokietijoje bus parduodamas motociklas su popiežiaus parašu

Popiežiaus „papamobilio“ įkvėptą baltą BMW motociklą baikerių grupė „Jesus Bikers“ per tris dienas trukusią kelionę atgabeno iš Šafheimo Pietų Hesene iki šv. Petro aikštės Romoje.
Aukcionas numatytas šeštadienį (spalio 18 d. ). Motociklą tikimasi parduoti už 40–60 tūkst. eurų sumą. Aukcionų namų portale nurodoma, kad gautos lėšos bus skirtos popiežiškoms misijoms Austrijoje ir atiteks Madagaskaro vaikams.
