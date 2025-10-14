Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Aukcione Vokietijoje bus parduodamas motociklas su popiežiaus parašu

2025-10-14 13:39 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 13:39

Aukcione Miunchene bus parduodamas motociklas su popiežiaus Leono XIV parašu. „RM Sotheby's“ aukcionų namų duomenimis, pontifikas parašą ant transporto priemonės uždėjo rugsėjį Vatikane. Aukcionų namų interneto portale paskelbtose nuotraukose matyti ant motociklo sėdintis popiežius.

Popiežius Leonas XIV (Nuotr. SCANPIX)

Aukcione Miunchene bus parduodamas motociklas su popiežiaus Leono XIV parašu. „RM Sotheby's“ aukcionų namų duomenimis, pontifikas parašą ant transporto priemonės uždėjo rugsėjį Vatikane. Aukcionų namų interneto portale paskelbtose nuotraukose matyti ant motociklo sėdintis popiežius.

REKLAMA
0

Popiežiaus „papamobilio“ įkvėptą baltą BMW motociklą baikerių grupė „Jesus Bikers“  per tris dienas trukusią kelionę atgabeno iš Šafheimo Pietų Hesene iki šv. Petro aikštės Romoje.

Aukcionas numatytas šeštadienį (spalio 18 d. ). Motociklą tikimasi parduoti už 40–60 tūkst. eurų sumą. Aukcionų namų portale nurodoma, kad gautos lėšos bus skirtos popiežiškoms misijoms Austrijoje ir atiteks Madagaskaro vaikams.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Popiežius Leonas XIV (nuotr. SCANPIX)
Popiežius Leonas XIV išvyko pirmosios oficialios užsienio kelionės
Policija, šlapinimąsi imituojantis vyras (nuotr. 123rf.com, stop kadras)
Šokiruojantis vyro poelgis bažnyčioje: pamačius, ką daro, iš karto kvietė policiją (3)
Popiežius Leonas XIV (Nuotr. SCANPIX)
Popiežius pasveikino naujienų agentūrų darbą pasaulyje, kuriame „nebebūna tiesos“ ir klesti DI
Popiežius Leonas XIV ir Schwarzeneggeris siekia sutelkti katalikus kovai su klimato kaita. EPA-ELTA nuotr.
Popiežius Leonas XIV lankysis Turkijoje ir Libane (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų