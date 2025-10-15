Šokiruojantis vaizdo įrašas iš Vatikano pašiurpino tikinčiuosius: tokio elgesio matę dar nebuvo

Įvykį stebėjo šimtai lankytojų, o šventovės pareigūnai buvo priversti nedelsdami reaguoti.
Incidentas Šv. Petro bazilikoje
Kaip praneša people.com, incidentas įvyko spalio 10-ąją, apie 9.30 val. ryto, vienoje lankomiausių pasaulio šventovių – šv. Petro bazilikoje, esančioje Vatikano mieste. Liudininkų teigimu, vyras peržengė užtvaras, užlipo laiptais prie Išpažinimo altoriaus ir ten nusišlapino.
Įvykis buvo nufilmuotas ir vaizdo įrašai netrukus paplito socialiniuose tinkluose. Netrukus po šio poelgio vyrą sulaikė civiliais drabužiais vilkėję policijos pareigūnai. Jo tapatybė kol kas neskelbiama.
Popiežius Leonas XIV buvo šokiruotas šio akto ir nedelsdamas susitiko su šv. Petro bazilikos archipresbiteriu, kardinolu Mauro Gambetti, aptarti, kokių veiksmų imtis. Nuspręsta atlikti specialias apvalymo apeigas, kad būtų „pašventinta išniekinta vieta“.
Bazilika laikinai uždaryta
Apeigos įvyko spalio 13-ąją, pirmadienį. Šventikai meldėsi, skaitė psalmes ir pašventintu vandeniu apiplovė altorių, esantį virš šv. Petro kapo – pirmojo katalikų popiežiaus laidojimo vietos.
Vatikano atstovas spaudai leidiniui „The Telegraph“ patvirtino, kad apvalymo ritualas buvo atliktas.
Šv. Petro bazilika, pastatyta dar XVII amžiuje popiežiaus Pauliaus V laikais, laikoma katalikybės simboliu ir vienu iš svarbiausių architektūros paminklų pasaulyje.
Ne pirmas atvejis
Tai – ne pirmas atvejis, kai šventovė buvo išniekinta. Šių metų vasarį vyras iš Rumunijos užšoko ant altoriaus ir nuvertė šešis XIX a. žvakidžių laikiklius, kurių vertė siekė per 30 tūkst. dolerių. 2023-iaisiais lenkas nusirengė nuogai ir užlipo ant altoriaus su užrašu „Išgelbėkite Ukrainos vaikus“ ant nugaros – šis incidentas taip pat baigėsi apvalymo ceremonija.
„Mes esame čia, kad Viešpačiui parodytume savo apgailestavimą dėl nuodėmės, kuri užtemdė mūsų širdis“, – per paskutines apeigas sakė kardinolas Mauro Gambetti. – „Viešpatie, prašome atleidimo. Apvalyk mus.“
