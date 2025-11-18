Popiežius Leonas XIV smerkia politinės valios stoką dėl klimato kaitos

Vatikanas paskelbė amerikiečio popiežiaus kreipimąsi į Pietų pusrutulio bažnyčias, kurių atstovai susirinko Brazilijos mieste Beleme vykstančios JT klimato konferencijos kuluaruose, pažymėdamas, kad „Amazonijos regionas yra gyvas kūrinijos simbolis, kuriam reikia skubios pagalbos“.
„Kūrinijos šauksmas girdisi per potvynius, sausras, audras ir neatlyžtančią kaitrą“, – sakė popiežius.
„Kas trečias pasaulio gyventojas yra ypač pažeidžiamas šių klimato pokyčių. Jiems klimato kaita nėra tolima grėsmė. Šių žmonių ignoravimas reiškia neigti mūsų bendrą žmogiškumą“, – pridūrė jis.
„Trūksta kai kurių politinės valios“, – pabrėžė jis.
Šią savaitę JT klimato konferencija įžengia į paskutinį etapą, pirmadienį pradėjus rinktis vyriausybių ministrams, kurie perims derybų, kuriose šalys vis dar nesutaria dėl pagrindinių klausimų, vairą.
„Dar galima suspėti, kad pasaulio temperatūros kilimas liktų žemiau 1.5 laipsnio, tačiau galimybių langas yra beužsidarantis“, – perspėjo Leonas XIV, ragindamas imtis konkrečių veiksmų ir išreikšdamas paramą istoriniam Paryžiaus susitarimui.
Popiežius gina Paryžiaus susitarimą
Istorinis 2015 metų susitarimas, iš kurio, kaip pareiškė JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas), Jungtinės Valstijos antrą kartą traukiasi, siekia užtikrinti, kad vidutinės temperatūros kilimas pasaulio mastu būtų gerokai mažesnis nei 2 laipsnių Celsijaus, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, ir, jei įmanoma, atšilimą apriboti iki 1,5 laipsnio Celsijaus.
Paryžiaus susitarimas „išlieka kaip galingiausias įrankis žmonijai ir planetai apsaugoti“, teigė Leonas XIV, smerkdamas kai kurių lyderių, kurių jis neįvardijo, pastangų stoką.
„Tikroji lyderystė reiškia tarnavimą ir paramą tokiu mastu, kuris tikrai darytų skirtumą“, – sakė jis, ragindamas imtis ryžtingesnių veiksmų klimato kaitos klausimu, kad būtų sukurtos „tvirtesnės ir teisingesnės ekosistemos“.
„Pasiųskime aiškią pasaulinę žinią kartu – tautos su nedvejojančiu solidarumu palaiko Paryžiaus susitarimą ir bendradarbiavimą klimato sferoje“, – kvietė popiežius.
Nuo gegužės, kai buvo paskirtas popiežiumi, Čikagoje gimęs pontifikas, kuris apie 20 metų dirbo misionieriumi Peru, ragina vyriausybėms daryti didesnį spaudimą stabdant klimato kaitą.
Praėjusį mėnesį netoli Romos vykusioje klimato konferencijoje jis paragino imtis „ekologinės pertvarkos“, kad būtų galima padėti pažeidžiamoms bendruomenėms.
Spalį Vatikanas minėjo mirusio popiežiaus Pranciškaus enciklikos „Laudato si'“ dešimtmetį. Šiame klimato manifeste Leono XIV pirmtakas ragino imtis veiksmų dėl žmogaus sukelto visuotinio atšilimo.
COP30, kurioje JAV vyriausybė nedalyvauja, turėtų baigtis po penkių dienų, tačiau šalių grupės vis dar nesutaria dėl daugelio klausimų, įskaitant klimato tikslus, vienašales prekybos priemones ir finansus.
Kai kurios šalys taip pat tikisi, kad bus parengtas iškastinio kuro atsisakymo veiksmų planas.
JT kovos su klimato kaita vadovas Simonas Stiellas (Saimonas Stilas) palankiai įvertino, jo žodžiais tariant, tvirtą popiežiaus Leono XIV žinutę.
„Jo žodžiai ragina mus toliau rinktis viltį ir veiksmus“, – sakė jis.
