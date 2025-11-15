 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Popiežius Leonas XIV per audienciją Holivudo žvaigždėms ragino nepamiršti paribio balsų

2025-11-15 21:17 / šaltinis: BNS
2025-11-15 21:17

Popiežius Leonas XIV per specialią audienciją Vatikane Holivudo įžymybėms ir „Oskarą“ pelniusiems režisieriams pasveikino Spike'ą Lee (Spaiką Li), Cate Blanchett (Keit Blanšet), Gretą Gerwig (Gretą Gervig) ir dešimtis kitų kino žvaigždžių.

Popiežius Leonas XIV (Nuotr. SCANPIX)

REKLAMA

0

Audiencija buvo surengta norint pagerbti kiną ir jo savybę įkvėpti bei suvienyti. Leonas XIV freskomis išpuoštoje Vatikano audiencijų salėje ragino kino kūrėjus ir įžymybes pasinaudojant savo menu įtraukti ir paribio balsus, sakydamas, kad kinas – tai „populiarus menas pačia kilniausia prasme, gimęs visiems ir kalbantis visiems“. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kalboje kino žmonėms popiežius pasidalijo su jais savo nerimu dėl kino krizės, kai kino teatrai nyksta iš miestų rajonų. Popiežius prašė kino pasaulio žmones nepasiduoti ir bendradarbiauti, siekiant išlaikyti šios meno rūšies socialinę ir kultūrinę vertę.

„Ne viskas turi įvykti akimirksniu! Ginkite lėtumą, kai to reikia, tylą, kai ji kalba, skirtumus, kai jie kelia iššūkius. Grožis nėra tik pramoga. Autentiškas kinas ne tik teikia malonumą, bet ir kelia klausimus. Jis pavadina vardu tai, kas slypi mūsų viduje. Jis kartais sugraudina, sužadina ašaras, apie kurias net nežinojome, kad jas turėjome išlieti“, – sakė pontifikas.

Ankstesnis popiežius Pranciškus taip pat rengdavo panašias audiencijas menininkams ir komikams. Tai dalis Vatikano pastangų bendrauti ne tik Bažnyčios viduje, bet ir su pasaulietišku pasauliu.

Tačiau šeštadienio audiencija, regis, turėjo ypatingą reikšmę Leonui XIV – pirmajam pontifikui iš Jungtinių Valstijų. Čikagoje gimęs 70 metų pontifikas šią savaitę atskleidė, kokie keturi filmai yra jo mėgstamiausi, paminėdamas juostas „Gyvenimas yra nuostabus“ (It's a Wonderful Life), „Muzikos garsai“ (The Sound of Music), „Paprasti žmonės“ (Ordinary People) ir „Gyvenimas yra gražus“ (it. La vita e bella, angl. Life is Beautiful).

Po audiencijos Leonas XIV dar beveik valandą draugiškai šnekučiavosi su dalyviais, nors po didelių audiencijų tai daro labai retai, o daugelis dalyvavusių įžymybių sakė, kad popiežiaus žodžiai buvo įkvepiantys.

