  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis

Popiežius Leonas XIV tęsia kelionę: štai kur apsilankys

2025-11-30 08:28
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-30 08:28

Popiežius Leonas XIV, tęsdamas savo pirmąją užsienio kelionę po to, kai tapo pontifiku, sekmadienį atvyks į Libaną.

Popiežius Leonas XIV (Nuotr. SCANPIX)

Popiežius Leonas XIV, tęsdamas savo pirmąją užsienio kelionę po to, kai tapo pontifiku, sekmadienį atvyks į Libaną.

0

Prieš tai jis tris dienas lankėsi Turkijoje, o naujausias vizitas yra laikomas vilties ženklu, kad karo ir krizių nuniokotoje šalyje stos taika ir atsiras stabilumo.

Leonas Libano sostinėje Beirute turėtų nusileisti 14.45 val. (12.45 Grinvičo laiku). Ten jis pirmiausia susitiks su Libano vadovais.

Vizito metu jis planuoja aplankyti krikščioniškas vietas ir dalyvauti didelėse mišiose.

Leonas taip pat aplankys Beiruto uoste prieš penkerius metus įvykusio pražūtingo, 220 žmonių gyvybes nusinešusio sprogimo vietą, kurioje antradienį planuoja melstis.

