TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Po incidentų jūroje – griežta Putino reakcija ir kaltinimai Ukrainai

2025-12-02 19:37 / šaltinis: ELTA
2025-12-02 19:37

Po atakų prieš rusų tanklaivius ir laivus, plaukiančius į Rusijos kontroliuojamus uostus, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pagrasino Ukrainai griežta reakcija.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
9

Po atakų prieš rusų tanklaivius ir laivus, plaukiančius į Rusijos kontroliuojamus uostus, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pagrasino Ukrainai griežta reakcija.

3

„Išplėsime savo atakas prieš uostų įrenginius ir laivus, plaukiančius į Ukrainos uostus“, – Maskvoje žurnalistams pareiškė V. Putinas. Kaip kraštutinę priemonę jis pagrasino atkirsti Ukrainą nuo jūros.

TAIP PAT SKAITYKITE:

V. Putinas atakas neutraliuose vandenyse pavadino piratavimu ir dėl jų tiesiogiai apkaltino Ukrainos ginkluotąsias pajėgas.

Vladimiras Putinas
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vladimiras Putinas

Svarstys apie atsakomąsias priemones

„Jei tai tęsis, svarstysime apie atsakomąsias priemones prieš laivus ir šalis, kurios padeda Ukrainai vykdyti šias piratavimo akcijas“, – pabrėžė V. Putinas.

Praėjusiomis dienomis Juodojoje jūroje jūriniais dronais buvo atakuoti du vadinamojo Rusijos šešėlinio laivyno tanklaiviai.

Antradienį netoli Turkijos krantų surengta dar viena ataka prieš laivą, kuris, kaip spėjama, prieš tai buvo įplaukęs į vieną Rusijos kontroliuojamų Ukrainos uostų.

Ukrainos užsienio reikalų ministerija bent jau dėl pastarojo incidento atmetė bet kokią atsakomybę ir apkaltino Rusiją inscenizacija.

