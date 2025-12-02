 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Šaltinis: Ukrainos delegacija trečiadienį gali susitikti su JAV derybininkais

2025-12-02 17:24 / šaltinis: BNS
2025-12-02 17:24

Ukrainos delegacija trečiadienį gali susitikti su JAV specialiuoju pasiuntiniu Steve'u Witkoffu ir Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo žentu Jaredu Kushneriu po jųdviejų susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu Maskvoje, naujienų agentūrai AFP sakė vienas aukštas pareigas užimantis Kyjivo pareigūnas.

Prasidėjo itin svarbus Ukrainos ir JAV delegacijų susitikimas (nuotr. SCANPIX)
13

2

„Ukrainos pusė (...) neatmeta šios galimybės ir yra pasirengusi“ susitikti su jais, teigė šaltinis, pridurdamas, kad derybos galėtų įvykti Briuselyje, tačiau dėl tokio susitikimo „kol kas nėra aiškaus susitarimo“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Zelenskis ragina užbaigti karą

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį paragino užbaigti jo šalies karą su Rusija, o ne tik sustabdyti varginančias kovas, vykstančias nuo 2022-ųjų vasario. 

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

„Mūsų bendra užduotis – užbaigti karą, o ne tik sustabdyti karo veiksmus. Reikalinga ori taika. Norint, kad tai iš tikrųjų įvyktų, visi turi būti taikos pusėje“, – bendroje spaudos konferencijoje su Airijos ministru pirmininku Michealu Martinu

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Putinas: „Jei Europa nori kariauti, mes esame tam pasiruošę dabar“ (47)
Generolas Christianas Freudingas (nuotr. SCANPIX)
Vokietijos generolas: JAV uždarė tiesioginį ryšio kanalą dėl pagalbos Ukrainai (11)
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Pasirašius taikos Ukrainoje sutartį, JAV nori grąžinti Rusijai įšaldytus turtus (4)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Vokietijos perspėjimas: Ukrainai gali tekti skaudžiai nusileisti (18)

