Šaltinis: Ukrainos delegacija trečiadienį gali susitikti su JAV derybininkais

„Ukrainos pusė (...) neatmeta šios galimybės ir yra pasirengusi“ susitikti su jais, teigė šaltinis, pridurdamas, kad derybos galėtų įvykti Briuselyje, tačiau dėl tokio susitikimo „kol kas nėra aiškaus susitarimo“.
Zelenskis ragina užbaigti karą
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį paragino užbaigti jo šalies karą su Rusija, o ne tik sustabdyti varginančias kovas, vykstančias nuo 2022-ųjų vasario.
„Mūsų bendra užduotis – užbaigti karą, o ne tik sustabdyti karo veiksmus. Reikalinga ori taika. Norint, kad tai iš tikrųjų įvyktų, visi turi būti taikos pusėje“, – bendroje spaudos konferencijoje su Airijos ministru pirmininku Michealu Martinu
