TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis įspėja: „Niekas negali amžinai meluoti visam pasauliui – net Putinas“

2025-12-02 18:21 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-12-02 18:21

Kreipdamasis į Airijos parlamentą, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad pasaulis netoleruos amžino melo, o Rusijos agresija negali paslėpti tiesos. Jis padėkojo Airijai už tvirtą paramą ir pabrėžė, jog tikra tarptautinė bendrystė yra jėga, kurios neįmanoma sutriuškinti.

Volodymyras Zelenskis, Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
13

Kreipdamasis į Airijos parlamentą, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad pasaulis netoleruos amžino melo, o Rusijos agresija negali paslėpti tiesos. Jis padėkojo Airijai už tvirtą paramą ir pabrėžė, jog tikra tarptautinė bendrystė yra jėga, kurios neįmanoma sutriuškinti.

13

„Airija aiškiai pasisakė už mūsų nepriklausomybę ir teisingą šio karo pabaigą. Dėkojame, kad nepraradote tikėjimo mumis, kaip ir mes neprarandame tikėjimo, jog ateis diena, kai galėsime taikiai pasveikinti visus savo draugus Ukrainoje“,  – kalbėjo V. Zelenskis Airijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis pabrėžia, kad tautų bendrija „padaro taiką tikrai ilgalaike“, rašo „Sky News“.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

„Kai turite tikrą tautų bendriją savo pusėje, jūsų negalima sutriuškinti, o jūsų teisės gali būti atkurtos. Niekas negali vienas sugadinti pasaulio – net Rusija, net su keliais savo draugais. Niekas negali amžinai meluoti visam pasauliui – net Putinas. Niekas negali stoti prieš visus kitus“, – pažymėjo Ukrainos prezidentas.

Airija paskelbė apie finansinę pagalbą Ukrainai

Tuo metu Airijos lyderis antradienį per V. Zelenskio vizitą Dubline paskelbė apie 125 mln. eurų naują finansinę pagalbą Ukrainai. 

M. Martinas pareiškė, kad jo vyriausybė skirs 100 mln. eurų neletalinės karinės pagalbos ir dar 25 mln. eurų Ukrainos energetikos sistemai paremti.

Jis sakė, kad Rusija „sąmoningai ir ciniškai“ atakuoja Ukrainos energetikos infrastruktūrą. 

M. Martinas teigė, kad Airija bandys paspartinti derybas dėl Ukrainos narystės Europos Sąjungoje (ES), sakydamas: „Ukraina yra mūsų Europos šeimos dalis. Ji pritaria toms pačioms vertybėms. Jai priklauso būti Europos Sąjungoje.“

