Netanyahu reikalauja buferinės zonos

Po ilgamečio diktatoriaus Basharo al Assado nuvertimo Izraelis perkėlė karius į JT kontroliuojamą buferinę zoną tarp Izraelio aneksuotų Golano aukštumų ir Sirijos kontroliuojamos teritorijos, įskaitant Sirijai priklausančią Hermono kalno pusę. Izraelio pajėgos liks šioje buferinėje zonoje, „kad užtikrintų Izraelio piliečių saugumą“, pabrėžė B. Netanyahu. Buferinės zonos pakraščiai yra apie 50 km nuo Damasko.
Po spalio 7 d. „Hamas“ žudynių Izraelis pasiryžęs saugotis nuo atakų iš netoli sienos esančių teritorijų ir neleisti ten įsikurti Izraeliui priešiškiems ekstremistams. Be to, Izraelis nori apsaugoti religinę drūzų mažumą kaimyninėje šalyje, kuriuos Izraelis laiko sąjungininkais. Izraelio kariuomenė reguliariai atakuoja taikinius Sirijoje ir tvirtina, kad atakų tikslas yra sunaikinti ginklų sandėlius ar karinę įrangą.
Susitarimas su Sirija įmanomas, akcentavo Izraelio premjeras. Tačiau sąlyga yra Izraelio „principų“ supratimas.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas siekia santykių taro abiejų kaimyninių šalių normalizavimo – jos nuo 1948 m. oficialiai dar yra karo stovyje. D. Trumpas, be to, neseniai paragino Izraelį laikytis santūriai Sirijos atžvilgiu.
Abi šalys šiuo metu derasi dėl saugumo susitarimo. Tačiau santykių normalizavimą Sirijos pereinamojo laikotarpio prezidentas Ahmedas al Sharaa kol kas atmeta.
