Netanyahu biuras: identifikuoti antradienį perduoti Gazoje laikyto įkaito palaikai

„Po Nacionalinio teismo medicinos centro atlikto identifikavimo proceso kariuomenės atstovai informavo mirusio belaisvio Droro Oro šeimą, kad jų artimasis buvo repatrijuotas į Izraelį“, – sakoma pareiškime, kurį išplatino Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuras.
B. Netanyahu biuras prieš tai buvo pranešęs, kad antradienį Raudonasis Kryžius perdavė Izraelio pajėgoms karstą su Gazos Ruože laikyto įkaito palaikais.
Skaičiuojama, kad iki šio pastarojo perdavimo ginkluotų palestiniečių grupuotės Gazos Ruože vis dar laikė trijų įkaitų kūnus.
