Benjaminas Netanyahu pateikė oficialų malonės prašymą

„Prezidento kanceliarija supranta, kad tai yra ypatingas prašymas, turintis reikšmingų pasekmių. Gavęs visas susijusias nuomones, prezidentas atsakingai ir nuoširdžiai apsvarstys prašymą“, – teigiama I. Herzogo biuro pranešime.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas šį mėnesį parašė I. Herzogui laišką, kuriame paprašė malonės B. Netanyahu.
Izraelio ministras pirmininkas neigia padaręs neteisėtus veiksmus, minimus teisme nagrinėjamose bylose.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.