 
Kalendorius
Lapkričio 30 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

Benjaminas Netanyahu pateikė oficialų malonės prašymą

2025-11-30 13:58 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-11-30 13:58

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, figūruojantis keliose korupcijos bylose, pateikė oficialų prašymą dėl malonės prezidentui Isaacui Herzogui, sekmadienį pranešė valstybės vadovo kanceliarija.

Benjaminas Netanyahu (nuotr. SCANPIX)

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, figūruojantis keliose korupcijos bylose, pateikė oficialų prašymą dėl malonės prezidentui Isaacui Herzogui, sekmadienį pranešė valstybės vadovo kanceliarija.

REKLAMA
0

„Prezidento kanceliarija supranta, kad tai yra ypatingas prašymas, turintis reikšmingų pasekmių. Gavęs visas susijusias nuomones, prezidentas atsakingai ir nuoširdžiai apsvarstys prašymą“, – teigiama I. Herzogo biuro pranešime.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas šį mėnesį parašė I. Herzogui laišką, kuriame paprašė malonės B. Netanyahu.

Izraelio ministras pirmininkas neigia padaręs neteisėtus veiksmus, minimus teisme nagrinėjamose bylose.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų