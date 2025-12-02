 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina: Putinas turės susitaikyti su pasekmėmis, jei vėl „spjaus pasauliui į veidą“

2025-12-02 20:07
2025-12-02 20:07

Ukrainos užsienio reikalų ministras sureagavo į Vladimiro Putino paskelbtą pareiškimą, kuriame šis įspėjo, kad Rusija esą pasirengusi konfliktui, jei Europa nori karo.

Sybiha po derybų su JAV atskleidė Ukrainos poziciją: „Esame pasirengę tolesniems žingsniams“ (nuotr. SCANPIX)
13

Ukrainos užsienio reikalų ministras sureagavo į Vladimiro Putino paskelbtą pareiškimą, kuriame šis įspėjo, kad Rusija esą pasirengusi konfliktui, jei Europa nori karo.

12

Andrijus Sybiha socialiniuose tinkluose teigė, kad Rusijos prezidento žodžiai rodo, jog jis neketina nutraukti karo.

„Rusija turi užbaigti savo pradėtą kraujo praliejimą. Jei taip neatsitiks ir Putinas vėl spjaus pasauliui į veidą, tai turės pasekmių“, – teigė A. Sybiha.

„Rusija turi nustoti gaišinti pasaulio laiką“

Ir tęsė: „Rusija turi nustoti gaišinti pasaulio laiką, kuris turi būti skirtas taikai.“

Jis pridūrė, kad dabar atėjo metas „priversti karo šaltinį Maskvoje jį užbaigti“.

