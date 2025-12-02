Ukraina: Putinas turės susitaikyti su pasekmėmis, jei vėl „spjaus pasauliui į veidą“

Andrijus Sybiha socialiniuose tinkluose teigė, kad Rusijos prezidento žodžiai rodo, jog jis neketina nutraukti karo.
„Rusija turi užbaigti savo pradėtą kraujo praliejimą. Jei taip neatsitiks ir Putinas vėl spjaus pasauliui į veidą, tai turės pasekmių“, – teigė A. Sybiha.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis (nuotr. SCANPIX)
„Rusija turi nustoti gaišinti pasaulio laiką“
Ir tęsė: „Rusija turi nustoti gaišinti pasaulio laiką, kuris turi būti skirtas taikai.“
Jis pridūrė, kad dabar atėjo metas „priversti karo šaltinį Maskvoje jį užbaigti“.
Šaltinis:
tv3.lt
