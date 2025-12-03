„Axios“: po fiasko su Putinu Trumpo pasiuntinių laukia susitikimas su Zelenskiu

Apie tai leidiniui patvirtino du šaltiniai.
Anot jų, S. Witkoffas ir J. Kushneris trečiadienį Europoje susitiks su Ukrainos prezidentu V. Zelenskiu ir informuos jį apie derybas su V. Putinu.
Per JAV ir Rusijos derybas dėl Ukrainos kompromisas svarbiu teritorijų klausimu nerastas
Antradienį svarbios JAV ir Rusijos derybos dėl karo Ukrainoje pabaigos nedavė proveržio, o Kremlius pareiškė, kad „kol kas nerasta jokio kompromiso“ dėl svarbiausio teritorijos klausimo.
Rusijos prezidentas V. Putinas Kremliuje susitiko su JAV prezidento D. Trumpo žentu J. Kushneriu ir specialiuoju pasiuntiniu S. Witkoffu, anksčiau pareiškęs, kad jo pajėgos yra pasirengusios toliau kovoti, kad pasiektų pradinius Rusijos karo tikslus.
Susitikimas buvo labai svarbus Ukrainai po savaitę trukusios diplomatijos, kurios centre buvo JAV taikos planas, peržiūrėtas spaudžiant Kyjivui ir jo rėmėjams Europoje.
Kalbant apie okupuotas Ukrainos teritorijas, „kol kas neradome kompromiso, tačiau kai kuriuos Amerikos sprendimus galima aptarti“, po susitikimo Kremliuje sakė aukščiausiasis Rusijos prezidento padėjėjas Jurijus Ušakovas. „Kai kurios siūlomos formuluotės mums netinka, ir darbas bus tęsiamas“, – pridūrė jis.
D. Trumpas teigė, kad užbaigti beveik ketverius metus trunkantį karą nebus lengva. „Mūsų žmonės šiuo metu yra Rusijoje, kad pamatytų, ar galime tai išspręsti“, – sakė jis per kabineto posėdį Baltuosiuose rūmuose.
Tačiau antradienio vakarą „Fox News“ transliuotame interviu JAV valstybės sekretorius Marco Rubio teigė, kad derybose su Rusija „padaryta kai kuri pažanga“ siekiant užbaigti karą Ukrainoje.
Ukrainos prezidentas V. Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad bet koks planas turi užbaigti karą visiems laikams, o ne tik sustabdyti kovas, prasidėjusias 2022 m. vasarį, kai Rusija užpuolė Ukrainą.
Jis įraše socialinėje žiniasklaidoje taip pat teigė, kad „nebus paprastų sprendimų“.
„Svarbiausia, kad viskas būtų sąžininga ir skaidru. Kad nebūtų žaidžiami jokie žaidimai už Ukrainos nugaros. Kad niekas nebūtų sprendžiama be Ukrainos – apie mus, apie mūsų ateitį“, – sakė jis.
