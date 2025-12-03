 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Axios“: po fiasko su Putinu Trumpo pasiuntinių laukia susitikimas su Zelenskiu

2025-12-03 07:43 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA ir tv3.lt aut.
2025-12-03 07:43

Po proveržio nedavusių derybų su Rusijos režimo lyderiu Vladimiru Putinu JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniai Steve‘as Witkoffas ir Jaredas Kushneris turėtų susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, skelbia „Axios“.

Derybos dėl taikos: Putino susitikimas su Trumpo derybininkais baigėsi (nuotr. SCANPIX)
11

Po proveržio nedavusių derybų su Rusijos režimo lyderiu Vladimiru Putinu JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniai Steve‘as Witkoffas ir Jaredas Kushneris turėtų susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, skelbia „Axios“.

REKLAMA
1

Apie tai leidiniui patvirtino du šaltiniai.

Anot jų, S. Witkoffas ir J. Kushneris trečiadienį Europoje susitiks su Ukrainos prezidentu V. Zelenskiu ir informuos jį apie derybas su V. Putinu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Derybos dėl taikos: Putino susitikimas su Trumpo derybininkais baigėsi
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Derybos dėl taikos: Putino susitikimas su Trumpo derybininkais baigėsi

Per JAV ir Rusijos derybas dėl Ukrainos kompromisas svarbiu teritorijų klausimu nerastas

Antradienį svarbios JAV ir Rusijos derybos dėl karo Ukrainoje pabaigos nedavė proveržio, o Kremlius pareiškė, kad „kol kas nerasta jokio kompromiso“ dėl svarbiausio teritorijos klausimo. 

REKLAMA
REKLAMA

Rusijos prezidentas V. Putinas Kremliuje susitiko su JAV prezidento D. Trumpo žentu J. Kushneriu ir specialiuoju pasiuntiniu S. Witkoffu, anksčiau pareiškęs, kad jo pajėgos yra pasirengusios toliau kovoti, kad pasiektų pradinius Rusijos karo tikslus. 

REKLAMA

Susitikimas buvo labai svarbus Ukrainai po savaitę trukusios diplomatijos,  kurios centre buvo JAV taikos planas, peržiūrėtas spaudžiant Kyjivui ir jo rėmėjams Europoje. 

Kalbant apie okupuotas Ukrainos teritorijas, „kol kas neradome kompromiso, tačiau kai kuriuos Amerikos sprendimus galima aptarti“, po susitikimo Kremliuje sakė aukščiausiasis Rusijos prezidento padėjėjas Jurijus Ušakovas. „Kai kurios siūlomos formuluotės mums netinka, ir darbas bus tęsiamas“, – pridūrė jis. 

REKLAMA
REKLAMA

D. Trumpas teigė, kad užbaigti beveik ketverius metus trunkantį karą nebus lengva. „Mūsų žmonės šiuo metu yra Rusijoje, kad pamatytų, ar galime tai išspręsti“, – sakė jis per kabineto posėdį Baltuosiuose rūmuose. 

Tačiau antradienio vakarą „Fox News“ transliuotame interviu JAV valstybės sekretorius Marco Rubio teigė, kad derybose su Rusija „padaryta kai kuri pažanga“ siekiant užbaigti karą Ukrainoje. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad bet koks planas turi užbaigti karą visiems laikams, o ne tik sustabdyti kovas, prasidėjusias 2022 m. vasarį, kai Rusija užpuolė Ukrainą. 

Jis įraše socialinėje žiniasklaidoje taip pat teigė, kad „nebus paprastų sprendimų“. 

„Svarbiausia, kad viskas būtų sąžininga ir skaidru. Kad nebūtų žaidžiami jokie žaidimai už Ukrainos nugaros. Kad niekas nebūtų sprendžiama be Ukrainos – apie mus, apie mūsų ateitį“, – sakė jis. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Derybos dėl Ukrainos (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Putinas Maskvoje susitiko su Trumpo komanda: privertė juos laukti, aiškėja, kaip sekėsi (24)
Iš Putino – jokių kompromisų: įvardijo, kurių 3 Trumpo plano punktų dėl Ukrainos Kremlius nesvarstys (nuotr. SCANPIX)
Iš Putino – jokių kompromisų: įvardijo, kurių 3 Trumpo plano punktų dėl Ukrainos Kremlius nesvarstys (24)
Prieš Rusijos ir JAV derybas, rusai paskelbė esą užėmę Pokrovską (tv3.lt koliažas)
Nauja taktika? Rusija prieš derybas su JAV pasiuntiniais pasigyrė „užimtu“ Pokrovsku (11)
Trumpas prisipažino nekenčiantis savo priešininkų (nuotr. SCANPIX)
Trumpas rėžė apie karą Ukrainoje: „Išspręsti šį chaosą nėra lengva“ (12)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų