TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Susisiekimo ministras Briuselyje kels klausimus dėl Baltarusijos hibridinių atakų

2025-12-03 06:25 / šaltinis: BNS
2025-12-03 06:25

Susisiekimo ministras Juras Taminskas Briuselyje kels klausimus dėl bendro ES atsako į Rusijos ir Baltarusijos vykdomas hibridines atakas, įskaitant į Lietuvą leidžiamus kontrabandinius balionus. taip pat dėl Baltarusijos sulaikytų Lietuvos vilkikų bei GPS signalų trikdžių. 

Juras Taminskas (nuotr. Elta)

Ministras gruodžio 4-5 dienomis dalyvaus ES transporto ministrų taryboje, pranešė ministerija. 

0

Ministras gruodžio 4-5 dienomis dalyvaus ES transporto ministrų taryboje, pranešė ministerija.

„Ministras (...) kels klausimą dėl bendro ES atsako į Rusijos ir Baltarusijos vykdomas hibridines atakas, įskaitant kontrabandinius balionus ir jų keliamas grėsmes civilinei aviacijai, taip pat dėl Baltarusijoje neteisėtai sulaikytų Lietuvos vežėjų vilkikų bei GPS signalų trikdžių oro erdvėje bei Baltijos jūros regione“, – pranešime teigė ministro atstovas Lukas Paškevičius.

ES transporto, telekomunikacijų ir energetikos taryboje taip pat bus aptartas dažnesnių automobilių techninių apžiūrių klausimas – ministras tam teigia nepritarsiantis.

Be to, Briuselyje ministras susitiks su už gynybą ir kosmosą atsakingu Europos Komisijos (EK) nariu Andriumi Kubiliumi, EK Mobilumo ir transporto generaline direktore Magda Kopczynska (Magda Kopčynska), Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai trejeto partnerių Airijos ir Graikijos transporto ministrais.

Trečiadienį J. Taminskas Tarptautinio transporto forumo (ITF) renginyje kartu su Kanados, Švedijos ir Ukrainos kolegomis ketina pasirašyti deklaraciją dėl Ukrainos transporto infrastruktūros atstatymą remsiančio fondo įsteigimo.

Tikimasi, kad naujasis paramos fondas padės mobilizuoti paramą Ukrainos kelių, geležinkelių, uostų, aviacijos ir miesto transporto infrastruktūrai atstatyti ir užtikrins, kad lėšos būtų administruojamos skaidriai, vadovaujantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ir ES standartais.

