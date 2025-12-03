Pirmasis sniegas Mažeikių mokyklai tapo galvos skausmu: kiek leisti vaikams dūkti – nesutaria

Mokytojai sako, kad taip stengėsi apsaugoti vaikus, nes pirmas sniegas atneša nevaldomą vaikų džiugesį, kuris gali tapti pavojingu jiems patiems.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
„Išleiskit! Išleiskit!“ – taip žiemos pramogų išsiilgę Pavasario gimnazijos moksleiviai protestavo, kai mokytojai per vieną pertrauką uždarė lauko duris ir nusprendė neleisti vaikų į kiemą.
Patys mažieji protestuotojai nepatenkinti tokiu pedagogų elgesiu:
„Mes protestavome dėl to, kad mūsų neišleido iš mokyklos dėl sniego.“
„Blogos mokytojos, neišleidžia, o mokykloje per karšta.“
Tačiau patys supranta, kad kai kurie vaikai elgėsi netinkamai:
„Mūsų neišleido, nes didžiokai ir visi kiti mėtėmės ir dar į langus labai mėtėme.“
„Tikrai yra normalu, kad mus uždarė, todėl, kad mes elgėmės netinkamai, mėtėme į langus.“
Gerokai pašėlo
Mokyklos direktorius sako, kad po pirmųjų pertraukų pastebėjo, kad vaikai pradėję šėlti su sniegu perlenkė lazdą, kai kurie nesaugojo nei savęs, nei kitų, tad ir nusprendė pasielgti taip, kad patiems kiltų mažiau problemų.
„Pirmas sniegas, pirmas ledas, vaikų emocijos perauga į nevaldomą žaidimą. Ir buvo priimtas sprendimas vieną pertrauką uždaryti mokyklą, kad galėtų išspręsti visus iškilusius klausimus, nes mokinių saugumas yra prioritetas mokyklos“, – komentavo Pavasario progimnazijos direktorius Rolandas Volkovas.
„Mane išmaudė 5–6 aštuntokai, aš galiu parodyti – vaizdo įrašą turiu“, – pasakojo vienas vaikas.
Berniukas rodo, kaip jį draugai nufilmavo, kuomet jį sniegu išprausė aštuntokai. Kiti pasakoja, kad ir nelaimingų atsitikimų jau pirmąją dieną iškritus sniegui neišvengė:
„Praskėlė mūsų klasioko sesei nosį.“
„Praskėlė nosį ir nebegalėjo sustabdyti kraujo.“
Vaikystėje visi yra šėlę su sniegu ir kariavę gniūžtėmis, o dažnas yra patyręs ir nelaimių ar skaudesnių pataikymų. Dalis supranta, kad tokiais atvejais džiugaus žaidimo dalimi kartais būna ir mažos nelaimės ar nedidelis skausmas, tad vaikų norą žaidžiant rizikuoti pateisina. Kiti mano, kad norint išvengti vaikų traumų, reikia jiems drausti net pasimėtyti sniegu:
„Aišku, vaikai žaidžia su sniego, ledo gniūžtėmis, tas irgi yra kaip ir minusas, bet juk čia yra vaikystė, čia reikia leisti jiems džiaugtis tuo.“
„Vaikai iš gniūžčių mėtosi, kaip aš supratau, kažkam pataikė į veidą. Ir langus apsaugoti norėjo.“
„Gal dėl saugumo. Pasidžiaugti reikėtų leisti.“
„Žaidimas su sniegu yra viena, kai tu žaidi lygiom jėgom, bet šitoje mokykloje mokosi nuo 1 iki 8 klasės ir į lauką išeina tiek pirmokai, tiek aštuntokai. Skiriasi aštuntoko sniego gniūžtes metimas ir pirmoko ar ketvirtoko.“
Turi būti griežtesnė tvarka
Vėliau mokyklos kiemas kiekvienos pertraukos metu buvo pilnas vaikų – jie lakstė, mėtėsi sniegu, dauguma be striukių ar net tik su marškinėliais. Mokyklos vadovas sako, kad paties sniego nesibijo, tačiau turi būti tam tikros taisyklės.
„Einant iš lauko sniegą visą laiką atnešime į mokyklą, bet kai gniūžtes atsineša į mokyklą ir karą pradeda žaisti mokykloje, tai jau yra iššūkis, o tą iššūkį, aš manau, dirbdami su klasėmis, klasių vadovais ir administracija išspręsime“, – tikino R. Volkovas.
Mažeikių ligoninės direktorius sako, kad pirmasis sniegas jiems atneša ne tik džiaugsmą, bet ir daugiau pacientų, netrūksta ir vaikų, susižalojusių žaidžiant su sniegu.
„Traumų dėl oro sąlygų pasikeitimo yra padaugėję, mes stebime ir savo priėmimo skyriuje tiek vaikų, tiek suaugusiųjų“, – sakė Mažeikių ligoninės direktorius Alfonsas Motuzas.
Tad pedagogų rūpestis ir įspėjimai vaikams nėra iš piršto laužti.
„Žinoma, kad yra rizika patirti traumą, kuomet vaikai neatsakingai elgdamiesi su sniego gniūžtėmis ar ledo gniūžtėmis pataiko vienas kitam į jautrias, neuždengtas vietas. Tikrai gali būti rimtų traumų“, – tikino A. Motuzas.
Dažniausiai pasirodžius pirmajam sniegui, pašalus vaikai paslydę susižeidžia galūnes, pasitaiko ir rimtesnių galvos traumų.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.