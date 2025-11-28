 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Gabrielė Vilkickytė kreipėsi į visus: „Lietuvai reikia aktyvių žmonių, o ne atvėsusių bulvių, kurias lengva valdyti“

2025-11-28 15:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-28 15:25

Garsi atlikėja Gabrielė Vilkickytė kviečia į neeilinį, daugiau nei koncertinį turą „Rūpėjimo maištas“, kuris sausio mėnesį aplankys keturias Lietuvos mokyklas: Vilniuje, Telšiuose, Utenoje ir Klaipėdoje

Gabrielė Vilkickytė (nuotr. pranešimo spaudai, G. Jauniškio)

Garsi atlikėja Gabrielė Vilkickytė kviečia į neeilinį, daugiau nei koncertinį turą „Rūpėjimo maištas“, kuris sausio mėnesį aplankys keturias Lietuvos mokyklas: Vilniuje, Telšiuose, Utenoje ir Klaipėdoje

REKLAMA
0

Kaip rašoma pranešime spaudai, Gabrielė Vilkickytė kviečia į koncertus mokyklose – laišku. 

Kviečia į išskirtinę patirtį

„Labas, čia Gabrielė Vilkickytė. Kviečiu į savo daugiau nei koncertinį turą „Rūpėjimo maištas“ po Lietuvos mokyklas! Sausį apsilankysiu keturiose – Vilniuje, Telšiuose, Utenoje ir Klaipėdoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rytinė dienos dalis bus skirta mokykloje besimokantiems, vakarinė – bilietus įsigijusiems miesto svečiams.

REKLAMA
REKLAMA

Nors koncertas vyks tik vakare, kiekvienoje mokykloje praleisiu visą dieną. Mokiniams pravesiu dvi išsamias pamokas – viena apie tai, kaip rašau dainas, kita – dirbtuvės kartu su psichoterapeute Viktorija Aprimaite ir mokyklos psichologe apie nerimą, abejingumą, rūpestį, pilietiškumą. Per pertraukas trinsiuosi koridoriuose, galėsime pratęsti bendravimą ir neformaliai. Labai to laukiu.

REKLAMA

Vakare jau rinksis tie, kurie įsigijo bilietą. Kviečiame ateiti ne tik į koncertą, bet ir anksčiau, nes vyks vienam vakarui specialiai užkurta veikla. Pavyzdžiui, veiks valgykla, kur bus galima nostalgiškai sukrimsti bandelę prie pieno stiklinės. Bus atvira sporto salė norintiems pažaisti kvadratą su mokyklos kūno kultūros mokytojų švilpiančia priežiūra. Įrengsime ir „Alias“ kambarį, kuriame reikės paaiškinti specialiai „Rūpėjimo maištui“ atrinktus žodžius, susijusius su kultūros, laisvės, pilietiškumo temomis. Įsivaizduokite, kaip skirtingai žodį „Nepriklausomybė“ aiškintų „TikTok“ kartos „Rūpėjimo maišto“ svečias, ir svečias, dalyvavęs Sąjūdyje?

REKLAMA
REKLAMA

Po koncerto vyks visos dienos uždarymas specialiame savirefleksijos rate. Tokia mintis kilo stebint, koks pulkas žmonių po koncertų laukia pasidalinti, ką pajautė, ką šiuo metu išgyvena. Tai gali būti gražus lėtas išėjimas visiems kartu iš bendros patirties. Skirtingų kartų pokalbis.

Šio turo tikslas – jaunam žmogui priminti, kad jis yra svarbi visuomenės dalis su jau mokykloje besiformuojančia pasaulėžiūra, kuri arba kuria, arba stabdo mūsų valstybę. Lietuvai reikia aktyvių ir empatiškų žmonių bangos, o ne atvėsusių bulvių, kurias lengva valdyti. O suaugusiuosius kviečiu grįžti į mokymosi būseną, į dažnai mokykloje paliktas savybes – smalsumą, norą diskutuoti gyvai, o ne ekranuose, drąsą užkalbinti nepažįstamą, sėdėti ant palangės koridoriuje ir megzti pokalbį apie širdies ar šalies skausmus“, – rašome pranešime.

Gabrielės Vilkickytės „Rūpėjimo maišto“ turas su gyvo garso grupe ir susitikimai vyks:

Vilniaus Užupio gimnazijoje sausio 7-8 dienomis, Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje sausio 21 d., Utenos Adolfo Šapokos gimnazijoje sausio 27 d.,Klaipėdos Vitės progimnazijoje sausio 28 d. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
G&G Sindikatas
Šeštadienį Klaipėdoje – neeilinis gimtadienio vakarėlis su „G&G Sindikatu“ (1)
Martynas Kavaliauskas (nuotr. Organizatorių)
Martynas Kavaliauskas skelbia įspūdingą žinią (2)
Saulius Prūsaitis (nuotr. asm. archyvo)
Plinta netikėtas Sauliaus Prūsaičio vaizdo įrašas: „Daugiau niekada“
Saulius Prūsaitis pradėjo koncertinį turą po Lietuvą (nuotr. Nendrės Žilinskaitės)
Paaiškėjo, kiek teks sumokėti norintiems išgirsti Saulių Prūsaitį (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų