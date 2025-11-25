 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Tokią sausakimšą Lietuvos bažnyčią matė jau seniai: priežastis – neeilinė

2025-11-25 15:50 / šaltinis: AlytusPlius
2025-11-25 15:50

Sekmadienio popietę Alytaus Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčia priminė ankstyvojo Advento stebuklą – erdvė buvo sausakimša, žmonės būrėsi ne tik į Šv. Mišias, bet ir po jų vyksiantį akustinį koncertą.

Sekmadienio popietę Maestro Raimonda Remeikienė minėjo 30 metų kūrybinio ir pedagoginio kelio sukaktį (nuotr. AlytusPlius.lt)
6

Maestro Raimonda Remeikienė minėjo 30 metų kūrybinio ir pedagoginio kelio sukaktį. Ta proga bažnyčioje surengtas iškilmingas akustinis koncertas, kurio metu skambėjo choro ir solinės giesmės.

Klebonas: „Be jūsų ši bažnyčia būtų kitokia“

Akustinis koncertas prasidėjo klebono kun. Renaldo Janušausko sveikinimu.

„Esame jums be galo dėkingi už nuoširdžią meilę giesmei, tvirtą tikėjimo liudijimą ir dvasinių vertybių puoselėjimą, praturtinusį miesto bei parapijos gyvenimą“, – kalbėjo klebonas, įteikdamas padėką.

Jis pabrėžė, kad choras ir muzika parapijoje – tai ne tik grožis, bet ir bendruomenę jungianti jėga. „Yra daugybė būdų tarnauti, tačiau muzika žmonių širdis paliečia greičiau nei žodžiai.“

Meras N. Cesiulis prisiminė choro pradžią: „Tai buvo drąsus žingsnis“

Alytaus meras Nerijus Cesiulis savo sveikinime priminė ypatingą istoriją, kaip šioje bažnyčioje gimė choras.

„Prieš tris dešimtmečius 23 metų jauna mergina, ką tik baigusi mokslus, sutarė su klebonu, kad čia veiklą pradeda jaunimo choras. Tuo metu bažnyčios dar nebuvo – tik pamatai ir kylantys mūrai. Tai buvo drąsus sprendimas, pakeitęs tiek daug. Ir ta drąsi jauna mergina buvo Raimonda Remeikienė“, – sakė meras.

Jo teigimu, šis choras tapo neatsiejama bažnyčios istorijos dalimi: „Keitėsi kunigai, patarnautojai, parapijiečiai, tačiau Raimonda visada buvo čia. Nesvarbu, ar pandemija, ar lietus – žmonės žinojo: jei sekmadienis, vadinasi, choras giedos.“

Meras maestro linkėjo dar mažiausiai 30 metų, per kuriuos ji ir toliau virpins žmonių sielas ir kurs prasmę Alytaus bendruomenei.

Jubiliejuje dalyvavo ir Seimo narė, Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė. Ji įteikė padėką, pabrėždama, kad trijų dešimtmečių tarnystė – tai ne vien laiko tarpas, o viso gyvenimo kelias, kupinas atsidavimo ir gėrio.

„Jūsų muzika – tai šviesa, kuri kasdien praturtina bendruomenę, įkvepia žmones ir pakelia jų dvasią, suteikdama vidinę ramybę ir pilnatvę. Trisdešimt metų nuoširdaus darbo – tai ne tik ilgas laikas, bet ir daugybė širdžių, kurias palietė jūsų talentas, profesionalumas ir žmogiška šiluma.

Ačiū jums už kūrybą, už meilę muzikai, už gebėjimą įkvėpti chorą augti, tobulėti ir džiaugtis bendru giedojimu. Tegul ši graži sukaktis būna ryškus sustojimas įvertinti nueitą kelią ir drąsiai žvelgti į naujas kūrybines viršūnes“, – sakė Seimo narė.

Tikėjimas – visą gyvenimą

Savo kalboje pati R. Remeikienė sujaudino susirinkusius, atvirai dalindamasi gyvenimo istorija.

„Gyvenimas – tarsi upė. Metai bėga nepastebimai, o šiandien suvokiu, kad jau 30 metų tarnauju šioje bažnytėlėje – nuo pat pirmųjų jos akimirkų“, – sakė maestro.

Ji prisiminė laikus, kai bažnyčios dar nebuvo – tik žemė ir klebonijos pastatas. „Tada prasidėjo mano kelionė. Kelionė, kuri tęsiasi jau tris dešimtmečius.“

R. Remeikienės santykis su tikėjimu prasidėjo ankstyvoje vaikystėje. „Pamenu dieną mokykloje, kai per mankštą iš po uniformos iškrito mažytis kryželis. Auklėtoja barė, vedė pas direktorių, kvietė tėvus. O aš žinojau: mama ir tėtis niekada nebars už tikėjimą.“

Ji papasakojo apie ypatingą šeimos įtaką. „Mama kilusi iš tikinčios, darnios aštuonių vaikų šeimos. Ji iki šiol, būdama 83-ejų, nepamiršta bažnytėlės. Ji – mūsų tikėjimo švieselė.“

Per 30 metų maestro subūrė kelias kartas giedotojų – nuo moksleivių iki suaugusiųjų, kurie į bažnyčią grįždavo jau su savo vaikais.

„Esame vadinami jaunimo choru, nors seniai nebe jaunimo amžiaus. Bet širdyse – tebėra jaunystė“, – šyptelėjo R. Remeikienė.

„Esu nepaprastai dėkinga kun. Leonui Jakimavičiui už 26 metus mielo darbo ir kun. Renaldui Janušauskui – už įkvėpimą, palaikymą ir drąsą imtis naujų idėjų. Per visą šį laiką nebuvo nė menkiausio konflikto – tik nuoširdus bendradarbiavimas ir pagarba. Bažnyčioje groti ir giedoti – tai mano mylimas laikas. Tarsi persikeliu į relaksinį laiką, mielą širdžiai.“

R. Remeikienė padėkojo visiems, kurie yra šalia.

„Iš visos širdies dėkoju savo mylimam choriukui – tiems, kurie randa laiko repeticijoms ir kas sekmadienį puošia Mišias savo balsais. Ačiū bažnyčios sieloms – Eglutei Tilvikaitei ir Dainiui Damašauskui, į kuriuos visuomet galime kreiptis – 24 valandas per parą. Ačiū kitiems mūsų chorams – jų turime dar du – ir jų vargonininkams Stasiui Mikaloniui bei Matui Rauličkiui.

Ačiū Alytaus jaunimo centro „Boružėlės“ vaikams ir jų tėveliams – už nuolatinį dalyvavimą šventiniuose koncertuose ir nuoširdumą.Ir didžiausias AČIŪ – kad buvote kartu“, – sakė R. Remeikienė.

Į renginį atvyko ne tik miesto vadovai, Seimo narė J. Šukevičienė ir jos padėjėjos, Finansų ministerijos kancleris Mindaugas Šima, bet ir Alytaus tarybos nariai, bičiuliai bei bendraminčiai.

Po koncerto, šiltų žodžių ir padėkų bažnyčioje dar ilgai skambėjo aplodismentai, o R. Remeikienės glėbyje gėlių puokštės jau nebetilpo.

 

