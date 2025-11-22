Naujoji kultūros ministrė susirūpinusi: „Daugeliui bažnyčių reikia remonto“

Bažnyčia – avarinės būklės
Vėlyvojo baroko stiliaus Kurtuvėnų šv. Jokūbo bažnyčiai, kuri buvo pastatyta prieš daugiau nei 200 metų, reikalingas skubus remontas.
Darbininkai darbuojasi lopydami stogą, o klebonas skaičiuoja, kad išlaidų bus ir kitiems darbams, nes verkiant reikia tvarkyti bažnyčios fasadą.
„Užtruks ne vienerius metus, kad bažnyčia vėl nušvistų naujomis, baltomis spalvomis“, – sakė klebonas Marius Diglys.
Klebonas sumos neįvardija, tačiau sako, kad lėšų gelbėti reikia daug.
„Šiais metais vyko darbai ir šiandien jie tęsiasi, tačiau visos bažnyčios sutvarkyti iškart nepavyksta dėl lėšų stokos“, – situaciją TV3 Žinioms komentavo M. Diglys.
Šiaulių vyskupas Darius Trijonis sako, kad ši bažnyčia svarbi dėl kultūros paveldo.
„Dabar tokia avarinė būklė, bandom pašalinti, bet pilnai sutvarkyti tikrai reikės nemažai lėšų, nes tai yra kultūros paveldas, o paprastai kultūros paveldas turi tam tikrus reikalavimus“, – tikino D. Trijonis.
Vyko labdaros koncertas
Gelbėti bažnyčią dvasininkai pasikvietė menininkus ir parapijiečius bei surengė labdaros koncertą.
Tiesa, pats koncertas vyko kitoje bažnyčioje Šiauliuose, nes čia ir erdvė didesnė, ir koncertuoti, bei klausytis muzikos sąlygos geresnės. Jame pasirodė visame pasaulyje žinoma operos dainininkė, sopranas Nomeda Kazlaus.
Primadona Nomeda Kazlaus sako, kad jos, kaip menininkės siela, skatina ją prisidėti prie gražių tikslų. O mūsų operos žvaigždę geriems darbams įkvėpė kita scenos primadona ir jos anyta Montserrat Caballé.
„Tikrai mane šią veiklą įtraukė Caballé nuo 2000 metų ir dalyvauju pačiose įvairiausiose veiklose, ir labai tuo džiaugiuosi“, – sakė operos primadona N. Kazlaus.
Koncerto metu buvo renkami pinigai bažnyčios remontui, savivaldybė skiria lėšų architektūrinio paminklo išsaugojimui, tačiau jų tikrai nepakanka.
„Žinant, kokios gali būti reikalingos sumos, po šio paramos renginio tikrai ne kartą reikės važiuoti ir į kultūros paveldą prižiūrinčias organizacijas prašyti pagalbos“, – teigė Šiaulių rajono meras Česlovas Greičius.
Situacija Lietuvoje su bažnyčiomis – ne pati geriausia
Naujoji kultūros ministrė sako, kad panašios būklės bažnyčių Lietuvoje ne viena, o valstybės parama – ribota.
„Bažnyčių situacija Lietuvoje, iš tikrųjų, yra ne pati geriausia, daugeliui bažnyčių reikia remonto, kai kur kosmetinio remonto, kai kur rimtų darbų“, – susirūpinimą reiškė kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė.
Per šiuos ir kitus dvejus metus daugiau nei pusantro šimto kultūros paveldo objektų, taip pat ir bažnyčioms iš valstybės biudžeto išdalinta per 6 milijonai eurų.
Daugiausiai pinigų skirta tiems objektams, kurių valdytojai prisideda prie remontų, taip pat yra blogiausios fizinė būklės ir didžiausios istorinės kultūrinės bei meninės vertės.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.